Kader bleibt vollständig zusammen

Der TSV Waldkappel geht mit einem klaren Signal der Kontinuität in die Planungen für die Saison 2026/27. Nachdem der Kreisoberligist bereits im März die Verlängerung seines Trainerteams bekanntgegeben hatte, folgte nun die nächste wichtige Personalentscheidung: Auch der gesamte Spielerkader bleibt dem Verein erhalten.

Wie der Club in den sozialen Medien mitteilte, werden alle aktuellen Spieler auch in der kommenden Spielzeit weiter das Trikot der Uhlenfänger tragen. Für den TSV ist das weit mehr als nur eine Personalie am Rande. Der geschlossene Verbleib des Kaders darf als Zeichen großer Identifikation mit dem Verein und als Ausdruck des gewachsenen Zusammenhalts gewertet werden.

Gleichzeitig kündigte der Verein an, in den kommenden Wochen auch die Neuzugänge für die Saison 2026/27 vorzustellen. Trotz des geschlossenen Kaders arbeitet der TSV also weiter an der gezielten Verstärkung seines Aufgebots. Das Ziel ist erkennbar: Waldkappel will mit einer eingespielten und zugleich punktuell ergänzten Mannschaft in die neue Spielzeit gehen.