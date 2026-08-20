Kaczynski-Gala und Eigentor-Pech am Torfestival-Spieltag

Der jüngste Spieltag lieferte Spektakel pur und strapazierte die Nerven der Fans bis zur letzten Sekunde. Im Mittelpunkt des Geschehens standen vor allem die treffsicheren Torjäger der Liga: Tobias Kaczynski ballerte sich mit einem fulminanten Dreierpack für den TSV Ingolstadt-Etting II ins Rampenlicht, während Phillip Sepp beim Kantersieg des TSV Mailing-Feldkirchen einen eiskalten Doppelpack schnürte. Auch der SV Eitensheim II hatte seinen Helden, denn Tobias Springer bewies im packenden Verfolgerduell absolute Nervenstärke und rettete seinem Team mit zwei späten Toren im Alleingang einen wertvollen Punkt.

VfB Friedrichshofen behält die Nerven vor der Pause VfB Friedrichshofen – SV Ingolstadt-Hundszell II 3:1 (2:0)

Ein Doppelschlag kurz vor dem Halbzeitpfiff ebnete dem VfB Friedrichshofen den Weg zum Heimsieg gegen die Reserve des SV Ingolstadt-Hundszell. Vor 30 Zuschauern knackte Florian Berthold in der 44. Minute erstmals das Abwehrbollwerk der Gäste. Noch bevor sich Hundszell sortieren konnte, legte Niels Rading in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 2:0 nach (45.+1). Als Frank Paetzold nach dem Seitenwechsel auf 3:0 erhöhte (55.), war die Vorentscheidung gefallen. Der Anschlusstreffer durch einen verwandelten Foulelfmeter von Jacob Weidendorfer (75.) kam für die Gäste zu spät.

Mailing-Feldkirchen überrollt glücklose Egweiler TSV Egweil – TSV Mailing-Feldkirchen 0:6 (0:3)

Ein dominanter Auftritt von der ersten bis zur letzten Minute: Der TSV Mailing-Feldkirchen ließ dem TSV Egweil nicht den Hauch einer Chance. Fabian Forisch eröffnete den Torreigen bereits in der 1. Spielminute. Nur vier Zeigerumdrehungen später erhöhte Phillip Sepp auf 0:2 (5.), ehe er noch vor der Pause mit seinem zweiten Treffer den 0:3-Halbzeitstand besorgte (28.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel eine Einbahnstraße. Roin Koblianidze (59.), Stefan Ferstl (63.) und Rafael Teubert (68.) schraubten das Ergebnis innerhalb von weniger Minuten auf 0:6.

Kraiberg ringt Ringsee in engem Match nieder ST Kraiberg – FT Ingolstadt Ringsee 2:1 (1:0)

In einer umkämpften Partie behielt der ST Kraiberg knapp die Oberhand gegen die Freie Turnerschaft aus Ingolstadt-Ringsee. Nehat Sejfuli brachte die Heimelf nach knapp einer halben Stunde in Führung (27.). Als Henry Gabriel in der 56. Minute auf 2:0 erhöhte, schien Kraiberg auf der Siegerstraße. Doch Ringsee bewies Moral und verkürzte nur sechs Minuten später durch Hendrik Hufnagel auf 2:1 (62.). In einer hitzigen Schlussphase verteidigte Kraiberg den knappen Vorsprung jedoch erfolgreich über die Zeit.

Ober- Unterhaunstadt dreht die Partie nach frühem Rückstand TV 1861 Ingolstadt – TSV Ober- Unterhaunstadt II 1:2 (1:1)

Die Reserve des TSV Ober- Unterhaunstadt entführte drei Punkte vom TV 1861 Ingolstadt. Dabei erwischten die Gastgeber den besseren Start und gingen durch Ali Basaran in der 11. Minute in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Vadym Baidan besorgte in der 18. Minute den Ausgleich. Das Spiel blieb lange Zeit offen, ehe Mirkan Mavinehir in der 75. Minute der Lucky Punch zum 1:2-Endstand für die Gäste gelang.

Kaczynski-Gala bei Ettinger Schützenfest mit maximalem Drama TSV Ingolstadt-Etting II – TSV Ingolstadt Nord 7:1 (5:1)

Die Zuschauer in Etting erlebten ein Spiel mit absolutem Unterhaltungswert. Tobias Kaczynski eröffnete die Partie mit dem 1:0 (13.), doch Moustafa Eissa glich prompt aus (21.). Ein Eigentor von Hakan Tural (23.) brach dann den Widerstand der Nord-Ingolstädter. Timo Kattner (29.), erneut Kaczynski (35.) und Felix Festner (44.) sorgten schon zur Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Wechsel machte Kaczynski seinen Dreierpack perfekt (72.), ehe Festner per Foulelfmeter auf 7:1 stellte (74.). Kurz darauf wurde es turbulent: Erst sah Ettings Mamady Cisse Gelb-Rot (76.), dann vergab Festner per Foulelfmeter die Chance auf das achte Tor, als er am stark reagierenden Keeper Hüseyin Yasar scheiterte (79.).

Springer rettet Eitensheim späten Punkt im Verfolgerduell SV Eitensheim II – DJK Ingolstadt 2:2 (0:1)

Ein echtes Willensspektakel bekamen die 70 Zuschauer in Eitensheim geboten. Die DJK Ingolstadt ging früh durch Armir Bytyqi in Führung (10.) und nahm den Vorsprung mit in die Kabine. Im zweiten Durchgang schlug die Stunde von Tobias Springer, der in der 63. Minute zum Ausgleich traf. Die DJK schien den Platz dennoch als Sieger zu verlassen, nachdem Ivo Karlović eine Viertelstunde vor Schluss das 1:2 erzielte (75.). Eitensheim gab sich aber nicht geschlagen: Erneut war es Springer, der in der 84. Minute mit seinem zweiten Treffer den viel umjubelten 2:2-Ausgleichstreffer markierte.