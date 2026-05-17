Kabinenvorfall in der Fußball-A-Liga und die Folgen

Das Kapitel FC Merkenbach ist für Manuel Schumach (gelbes Trikot, hier gegen die SG Aartal) geschlossen. © Lorenz Pietzsch

Herborn. Ein Spieler, der sich ungerecht behandelt fühlt und aus der Mannschaft ausgeschlossen wurde. Ein Trainer, der sich mehrfach hintergangen sieht. Und ein Kabinenvorfall, der schließlich alles ins Rollen brachte. Das ist in Kurzform die unrühmliche Geschichte, die sich in der Fußball-A-Liga Dillenburg ereignet hat und keine Gewinner hat.