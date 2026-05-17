 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Kabinenvorfall in der Fußball-A-Liga und die Folgen

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Ein Spieler fühlt sich bloßgestellt, ein Trainer belogen: ein Kabinenvorfall beim Fußball-A-Ligisten FC Merkenbach, eine Maifeier in Manderbach und eine Geschichte ohne Gewinner +++

von Redaktion · Heute, 14:25 Uhr · 0 Leser
Das Kapitel FC Merkenbach ist für Manuel Schumach (gelbes Trikot, hier gegen die SG Aartal) geschlossen. © Lorenz Pietzsch
Das Kapitel FC Merkenbach ist für Manuel Schumach (gelbes Trikot, hier gegen die SG Aartal) geschlossen. © Lorenz Pietzsch

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Herborn. Ein Spieler, der sich ungerecht behandelt fühlt und aus der Mannschaft ausgeschlossen wurde. Ein Trainer, der sich mehrfach hintergangen sieht. Und ein Kabinenvorfall, der schließlich alles ins Rollen brachte. Das ist in Kurzform die unrühmliche Geschichte, die sich in der Fußball-A-Liga Dillenburg ereignet hat und keine Gewinner hat.

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