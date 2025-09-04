Kabinenparty nach dem Elferkrimi: Kranzberg im Pokal-Viertelfinale

Der SV Kranzberg hat sich im Pokalderby gegen Allershausen im Elfmeterschießen durchgesetzt. Dabei hätte der TSV vorzeitig für klare Verhältnisse sorgen können.

Kranzberg – Den Reiz von Pokalspielen macht nicht selten das am Ende fällige Elfmeterschießen aus – und in diesen Genuss kamen am Mittwochabend die rund 200 Zuschauer bei der Partie SV Kranzberg gegen TSV Allershausen: Nach 90 Minuten stand es 1:1, also musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Letztlich setzte sich der SVK mit 8:7 durch und zog damit ins Viertelfinale des Toto-Pokals Donau/Isar ein – allerdings glücklich. Denn über 80 Minuten lang hatten die Allershausener das Duell der beiden Kreisligisten beherrscht.

Die Flutlichter am Kranzberger Fußballplatz waren längst erloschen, da hörte man immer noch Jubel aus der Umkleide der Gastgeber. „So ein Sieg nach Elfmeterschießen in einem Pokalspiel und vor allem in einem Derby ist Grund genug für eine kleine Kabinenparty“, freute sich SVK-Trainer Dennis Hammerl. Für die Stimmung und den Zusammenhalt in der Mannschaft ist so eine spontane Fete allemal gut.

Allerdings sah es lange Zeit nicht danach aus, als könnten die Kranzberger den Abend mit einer Kabinenparty ausklingen lassen. Zwar verzeichnete der SVK in der Anfangsphase durch Christoph Holmeier die erste dicke Einschussmöglichkeit, doch danach mussten sich die Gastgeber auf Defensivaufgaben konzentrieren. Die Allershausener dominierten die Partie und ließen Ball und Gegner laufen. Die Folge: Nach mehreren Doppelpässen im Mittelfeld stand Janis Kratzl völlig frei und musste den Ball nur noch zum 0:1 einschieben (33.).

Mit viel Glück und Geschick verhinderte die SVK-Abwehr fortan einen höheren Rückstand. „Wir hätten Mitte der zweiten Halbzeit schon mit 2:0 oder sogar mit 3:0 führen müssen. Die Partie wäre dann entschieden gewesen“, jammerte TSV-Abteilungsleiter Philipp Jordan hinterher. Jasko Hamzagic und Dario Turkman vergaben beste Chancen.

SVK geht plötzlich volles Risiko

In den letzten zehn Minuten änderten die Gastgeber ihre Taktik. „Wir gingen volles Risiko“, so SVK-Coach Hammerl. Und der Offensivdrang wurde belohnt: Einen hohen Ball in den Strafraum nutzte Thomas Kopp zum 1:1 (85.). „Wenn man den gesamten Spielverlauf betrachtet, war das 1:1 für uns natürlich schon sehr glücklich“, räumte Hammerl ein.

Dann stand das Elfmeterschießen an. Nach den jeweils ersten fünf Schützen stand es weiterhin unentschieden. „Am Ende haben wir nur einen Elfer verschossen und hatten vielleicht die besseren Nerven“, erklärte Hammerl. Enttäuschung herrschte dagegen bei den Allershausenern: „Nach einem guten Spiel stehen wir mit leeren Händen da“, so Jordan. Für den SVK trafen im Elfmeterschießen Levi Peis, Bastian Walter, Stefan Schleypen, Florian Hüttner, Julian Gebhard, Felix Wieser und Devid Kerciku. Für den TSV waren Alexander Holzmaier, Felix Bachmann, Simon Hilmer, Florian Augscheller, Thomas Ostermaier und Dario Turkman erfolgreich.