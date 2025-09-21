Kabinenfeier beim BCF: Der erste Dreier im zehnten Anlauf

Wolfratshausen feiert 3:2-Erfolg in Geiselbullach und verlässt das Tabellenende

Die kleine Kabinenfeier im Anschluss war mehr als angemessen: Im zehnten Anlauf gelang dem BCF Wolfratshausen der erste Dreier in der Bezirksliga Süd, und entsprechend ausgelassen war die Stimmung in Reihen der Farcheter nach dem 3:2-Erfolg beim TSV Geiselbullach. „Das tut natürlich sehr gut“, wusste Florian Ächter um die Bedeutung dieses Sieges. „Wir wussten, jetzt kommen die Gegner auf Augenhöhe – und das war auch so.“ Soll heißen: Der BCF sieht sich leistungsmäßig auf einer Ebene mit den anderen Kellerkindern. Tatsächlich gab der Ballclub die rote Laterne an den SV Polling ab, der seinerseits fast zeitgleich einen Kilometer Luftlinie beim SC Olching eine 1:7-Abreibung kassierte. Am kommenden Samstag kommt es an der Kräuterstraße zum direkten Vergleich der beiden Schlusslichter.

Ein munteres Hin und Her bot sich bei der Partie in Geiselbullach. Gleich in der ersten Minute fehlte nach Engin Torunoglus Dribbling ein Vollstrecker in der Mitte. Auf der anderen Seite übersah Erdem Cakir bei seiner Rückgabe zu Tormann Albin Veliqi einen TSV-Stürmer im Passweg. Ächter erlebte einen „kleinen Schockmoment“, den der Keeper – er bekam den Vorzug vor Noah Praczek als Belohnung für starke Trainingsleistungen und bewussten Schichtwechseln im Job zugunsten des Fußballs – aber entschärfte. Einmal noch verpassten die Gastgeber aus kurzer Distanz, dann kam die Zeit der Farcheter. Ein Verteidiger traf Juri Falch am Schussbein – Elfmeter. Dominik König trat an und besorgte den Pausenstand.

Danach hatte Armin Kuqi Glück, dass es nur Strafstoß für Geiselbullach gab, als er den Ball wegschlagen wollte, den Gegenspieler aber mit abräumte. Gleichermaßen hatte Coach Ächter beim angedeuteten Kopfstoß von Louis Frank gegen Markus Precup ein rot-würdiges Vergehen erkannt. Doch dem Referee fehlte an diesem Nachmittag eine erkennbare Linie. Ein Vorwurf, den man den Flößerstädtern nicht machen konnte. Torunoglu setzte sich auf dem Flügel durch, hatte das Auge für Patriot Lajqi – 2:0. Der Aufsteiger war gefährlich bei Standards, aber harmlos aus dem Spiel heraus. Daran änderte auch der schmeichelhafte Handelfer zum 2:1 nichts. Den konterte der BCF durch Juri Falch, der von Lajqi bestens in Szene gesetzt wurde, zwei Gegenspieler ausdribbelte und zum 3:1 einschoss. „Wir hatten die Überzeugung und haben gekämpft“, lobte Ächter die Hingabe seine Teams. Noch einmal stockte ihm kurz der Atem, als nach dem späten 3:2 ein möglicher Ausgleich wegen Abseits kassiert wurde. Dann war Zeit für die Kabinenfeier.