Kabinendiebstahl und Verletzung überschatten Pokalspiel

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Das Erstrundenspiel im Kreispokal Hersfeld-Rotenburg zwischen der SG Haselgrund/Breitenbach und dem TSV Wölfershausen ist von gleich mehreren bitteren Vorfällen überschattet worden. Die Partie wurde beim Stand von 0:1 aus Sicht der Gastgeber abgebrochen, nachdem sich zunächst ein Spieler der Gäste bei einem unglücklichen Zusammenprall so schwer verletzt hatte, dass ein Krankenwagen gerufen werden musste.

Sportlich hatte der TSV Wölfershausen bis dahin knapp vorne gelegen. Steven Seiler brachte die Gäste in der 30. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der sportliche Verlauf rückte im weiteren Verlauf des Abends vollständig in den Hintergrund.

Bargeld aus beiden Kabinen entwendet

Nach Angaben der SG Haselgrund/Breitenbach kam es neben der Verletzung auch zu einem Vorfall abseits des Rasens. Während des Spiels sei sowohl aus der Heim- als auch aus der Gästekabine Bargeld entwendet worden. Besonders bitter: Laut Mitteilung der SG soll es bereits in der Vorwoche auf einem anderen Sportplatz in der Region zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein. Die Verantwortlichen richteten deshalb einen dringenden Appell an Nachbarvereine, wachsam zu sein und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.