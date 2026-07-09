Kabinendiebstahl und Verletzung überschatten Pokalspiel

Das Erstrundenspiel im Kreispokal Hersfeld-Rotenburg zwischen der SG Haselgrund/Breitenbach und dem TSV Wölfershausen ist von gleich mehreren bitteren Vorfällen überschattet worden. Die Partie wurde beim Stand von 0:1 aus Sicht der Gastgeber abgebrochen, nachdem sich zunächst ein Spieler der Gäste bei einem unglücklichen Zusammenprall so schwer verletzt hatte, dass ein Krankenwagen gerufen werden musste.
Sportlich hatte der TSV Wölfershausen bis dahin knapp vorne gelegen. Steven Seiler brachte die Gäste in der 30. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der sportliche Verlauf rückte im weiteren Verlauf des Abends vollständig in den Hintergrund.
Nach Angaben der SG Haselgrund/Breitenbach kam es neben der Verletzung auch zu einem Vorfall abseits des Rasens. Während des Spiels sei sowohl aus der Heim- als auch aus der Gästekabine Bargeld entwendet worden. Besonders bitter: Laut Mitteilung der SG soll es bereits in der Vorwoche auf einem anderen Sportplatz in der Region zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein. Die Verantwortlichen richteten deshalb einen dringenden Appell an Nachbarvereine, wachsam zu sein und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
Aufgrund der schweren Verletzung und der belastenden Gesamtsituation entschied sich der TSV Wölfershausen schließlich dazu, die Partie abzubrechen. Die SG Haselgrund/Breitenbach äußerte dafür ausdrücklich Verständnis und wünschte dem verletzten Spieler des TSV eine schnelle und vollständige Genesung.
Wie mit dem abgebrochenen Pokalspiel sportrechtlich verfahren wird, bleibt zunächst abzuwarten. An diesem Abend aber standen ohnehin nicht Ergebnis oder Wettbewerb im Mittelpunkt, sondern die Gesundheit des verletzten Spielers und ein Vorfall, der weit über den Fußballplatz hinaus für Unverständnis sorgte.