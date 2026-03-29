Kabinenansprache zeigt Wirkung Bad Wörishofen feiert einen wichtigen Heimsieg gegen Schlusslicht Lagerlechfeld +++ Kaufering bleibt dem Führungsduo auf den Fersen+++ Bobingen erfüllt seine Pflichtaufgabe +++ Mering verliert in Egg komplett den Faden – und das Spiel von Bernhard Meitner · Heute, 20:54 Uhr · 0 Leser

Vergeblich versuchte die SpVgg Lagerlechfeld (gelbe Trikots) ihr Tor zu verteidigen. Das Schlusslicht verlor beim FC Bad Wörishofen mit 1:2. – Foto: Andreas Lenuweit

Der TSV Bobingen erfüllte seine Pflichtaufgabe beim TSV Babenhausen mit einem 2:0-Sieg. Die Kellerkinder gingen hingegen leer aus. Der FC Königsbrunn verlor bei der SpVgg Kaufbeuren mit 2:3. Mit einem letztlich verdienten 2:1-Sieg gegen den Tabellenletzten SpVgg Lagerlechfeld gelang dem FC Bad Wörishofen ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Es war das erwartet intensive Spiel: Beim FC Thalhofen setzte sich der VfL Kaufering am Ende aber doch mit 3:2 durch.

In der ersten Hälfte fanden die Kneippstädter überhaupt nicht zu ihrem Spiel. Eine Vielzahl von Abspielfehlern eröffnete den Gästen einige Torchancen, und es war vor allem Torwart Bernhard Fenster zu verdanken, dass es torlos in die Pause ging. Ein völlig anderes Bild bot sich den Zuschauern nach dem Seitenwechsel. Vielleicht war es eine Kabinenpredigt, die dazu führte, dass die Fehlerquote beim FCW nun deutlich geringer wurde. Und das Führungstor in der 52. Minute spielte der Heimelf natürlich zusätzlich in die Karten. Nach einer gelungenen Kombination über die rechte Seite konnte Waltenberger bis zur Toraußenlinie am Fünfmeterraum laufen und Marcel Ohmann mit einem präzisen Rückpass bedienen, sodass dieser trocken abschließen konnte. Ohmann war auch maßgeblich am zweiten Treffer beteiligt. Wieder lief es über die rechte Seite, und diesmal wurde Ohmann, nachdem er zwei Abwehrspieler ausgespielt hatte, auf dem Weg zum Tor klar von hinten gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Spielertrainer Maximilian Ackermann in der 70. Minute gewohnt souverän zum 2:0. Im Gegensatz zu den letzten Spielen, wie etwa dem 4:4 in Königsbrunn vor einer Woche, begann jetzt keine Zitterpartie für den FCW. Die Kneippstädter blieben tonangebend und ließen die Gäste nicht mehr wirklich gefährlich vor ihr Tor kommen. Einzige Ausnahme: In der 94. Minute gelang Lagerlechfelds Spielertrainer Daniel Raffler doch noch der Anschlusstreffer. Allerdings ohne die Chance auf den Ausgleich, denn Schiedsrichter Lukas Lindemeir beendete das Spiel unmittelbar nach dem folgenden Anspiel. (Thiemann) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Lukas Lindemeir (Affing) - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Marcel Ohmann (52.), 2:0 Maximilian Ackermann (70. Foulelfmeter), 2:1 Daniel Raffler (90.+4)

Der Auftakt der Brunnenstädter war furios. Nach der ersten Ecke für den FCK kam Erich Turgunbajew aus zehn Metern zum Abschluss und die Gäste führten mit 1:0. Die nächste Ecke der Königsbrunner mündete in einen Kopfball an die Latte (6.). In der 24. Minute gelang Ahmet Alkan der Ausgleich. Jetzt war Kaufbeuren im Spiel. Nur vier Minuten später klingelte es erneut im Königsbrunner Kasten. Einen Schuss von Imanmogulari konnte der Torwart nicht festhalten, Robin Conrad drückte den Ball zum 2:1 über die Linie. In der 56. Minute erhöhten die Gastgeber durch Can Uygun auf 3:1. Königsbrunn steckte nicht auf, doch der Anschlusstreffer kam zu spät. Erst in der 81. Minute verwandelte Erich Turgunbajew einen Freistoß von der Strafraumgrenze direkt zum 3:2 in den Winkel. Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Erich Turgunbajew (4.), 1:1 Ahmet Alkan (24.), 2:1 Robin Conrad (29.), 3:1 Can Uygun (56.), 3:2 Erich Turgunbajew (81.)

Die Meringer starteten schwungvoll in die Partie und gingen nach nur acht Minuten nach einem sehenswerten Spielzug und Vorarbeit von Harald Kerber durch Noah Mölders in Führung. Daraufhin hielten die Meringer auf dem schwer bespielbaren Rasen das Tempo hoch, ließen jedoch zahlreiche Chancen ungenutzt – darunter ein Pfostentreffer von Kerber sowie gute Kopfballmöglichkeiten von Mölders sowie Justin Sandru nach einem Eckball. Ab der 30. Spielminute verloren die Gäste jedoch den Faden und hatten mit vielen Unsauberkeiten im eigenen Spiel zu kämpfen: „Wir waren dann nicht mehr konsequent genug. Ich kann auch nicht genau erklären, warum. Aber wir haben die Spielkontrolle aus der Hand gegeben“, haderte Spielertrainer Thilo Wilke. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft mit vielen Zweikämpfen und Fouls. Der MSV verlor häufig die entscheidenden Duelle und lief so in gefährliche Konter der Gastgeber. In der 55. Minute nutzte Bruno da Rocha Coval so eine Gelegenheit und traf zum Ausgleich. Nach einem eigenen Freistoß in der 75. Minute liefen die Meringer erneut in einen schnellen Gegenzug der Hausherren und Schedel – der wieder auf dem Platz war – drehte mit seinem Treffer die Partie für den SV Egg und besiegelte gleichzeitig die 1:2- Niederlage des SV Mering. „Wir müssen uns selbst hinterfragen, wieso wir das Spiel nach 30 Minuten abgeben. Wenn wir selber unsere Spiele nicht gewinnen, bringt es uns nichts, auf die Tabelle zu schauen“, resümierte Wilke. (kerde) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Noah Mölders (8.), 1:1 Bruno da Rocha Coval (55.), 2:1 Manuel Schedel (75.)

Manuel Detmar (links) erzielte in Thalhofen zwei Tore für den VfL Kaufering. – Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

„In der ersten Halbzeit waren wir klar überlegen“, sagte Kauferings Trainer Alex Wagner. Das zeigte sich auch auf der Anzeigetafel, denn schon in der 13. Minute traf Manuel Detmar zur 1:0-Führung. Kaufering stand gut in der Abwehr und machte weiter Druck nach vorne. Nach 35 Minuten war es dann Fabian Schwabbauer, der nach Vorarbeit von Yannik Dillinger auf 2:0 erhöhte. Kaufering hatte das Spiel im Griff, aber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Pech: Einen Freistoß der Gastgeber fälschte Paul Ansorge unglücklich und unhaltbar zum 1:2 ins eigene Tor ab. Nach der Pause war es dann wieder Manuel Detmar, der auf 3:1 erhöhte (60.). „Dann hat Thalhofen alles nach vorne geworfen und auch noch einen weiteren Stürmer eingewechselt“, so Wagner. Zwar lange ohne Erfolg, in der 83. Minute allerdings verkürzten die Gastgeber noch mal auf 2:3. „Das war wirklich ein Tor des Monats: Mit einem Seitfallzieher hat Robin Thiel den Ball ins Kreuzeck gejagt“, gab es vom Kauferinger Coach Anerkennung für das schöne Tor. Im Anschluss wurde es hektisch, Kaufering wollte natürlich den Vorsprung über die Zeit bringen und Thalhofen noch ausgleichen. Die Bemühungen der Heimelf blieben aber vergeblich. (mm) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Marco Häring (Erkheim) - Zuschauer: 290

Tore: 0:1 Manuel Detmar (13.), 0:2 Fabian Schwabbauer (35.), 1:2 Nico Beutel (45.+2), 1:3 Manuel Detmar (60.), 2:3 Robin Thiel (83.)