Kabinen-DJ bleibt: Amar Karan verlängert in Großefehn Mittelfeldstütze auch zukünftig im Trikot des SVG

Der SV Großefehn treibt seine Kaderplanungen für die kommende Saison weiter voran. Wie der Verein über seine sozialen Kanäle bekanntgab, wird Amar Karan auch in der Saison 2026/27 weiterhin das Trikot des SVG tragen. Damit bleibt ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft an Bord.

In der Mitteilung beschreibt der Verein die Qualitäten des Spielers sehr deutlich. Karan gilt als technisch starker Akteur mit wichtigen Eigenschaften für das Teamgefüge. „Ballsicher, zweikampfstark, starker linker Fuß – und ganz klar der Lauteste in der Kabine, nicht nur weil er der Kabinen-DJ ist“, heißt es in dem Beitrag des Vereins. Neben seinen fußballerischen Fähigkeiten scheint der Mittelfeldspieler also auch innerhalb der Mannschaft eine wichtige Rolle einzunehmen. Der Verein freut sich entsprechend über die Verlängerung und richtet persönliche Worte an den Spieler: „Schön, dass du bleibst, Amar – auf ein weiteres Jahr zusammen!“

Ein Blick auf die bisherigen Zahlen unterstreicht, dass Karan bereits über viel Erfahrung verfügt. Laut Statistik kommt der Mittelfeldspieler in seiner bisherigen Laufbahn auf 216 Pflichtspiele, in denen er 40 Tore erzielt und 3 Assists geliefert hat. Auch in der laufenden Saison ist Karan für Großefehn regelmäßig im Einsatz. In der Bezirksliga Weser-Ems absolvierte er bislang 13 Spiele und erzielte ein Tor. Bereits in der Spielzeit 2024/25 stand er für den SVG in zehn Partien auf dem Platz. Darüber hinaus sammelte er ebenfalls Einsätze für die SpVg Aurich sowie zuvor für den TuS Middels, wo er in der Saison 2023/24 auf 18 Spiele und zwei Tore kam.