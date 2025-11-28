Kabambi gegen Dawodu: Spitzenduell in der Landesliga

Der Ex-Beecker Manuel Kabambi empfängt mit Hürth den SV Breinig zum Topspiel in der Fußball-Landesliga. Die Gäste reisen mit viel Selbstvertrauen an, Kleinigkeiten könnten entscheidend sein.

Die interne Scorerliste führt Manuel Kabambi mit knappem Vorsprung an: Fünf Tore sowie zwei Vorlagen in acht Spielen weist die persönliche Statistik des Stürmers auf. Der Sommerneuzugang des FC Hürth hat sich bei seinem neuen alten Club schnell eingelebt und geht als Führungsspieler voran. An diesem Wochenende empfängt der 30-Jährige nun mit seinen Hürthern, für die er bereits in der Saison 2019/20 aufgelaufen ist, den SV Breinig zum Spitzenspiel der Fußball-Landesliga.

„Wir wollten die Saison natürlich am liebsten ohne Niederlage abschließen. Das wird jetzt leider nicht mehr funktionieren. Natürlich war die Mannschaft nach der Partie in Fliesteden entsprechend enttäuscht. Aber so ist der Fußball: Wenn du deine Chancen nicht nutzt, dann verlierst du so ein Spiel. Im Training hat sich die Stimmung aber schnell wieder ins Positive gedreht“, sagt Kabambi, der mit den Hürthern den direkten Wiederaufstieg in die Mittelrheinliga anpeilt.

Die beiden Teams dominieren bislang die Staffel zwei. Der Rückstand der Breiniger auf den Spitzenreiter Hürth beträgt vor dem 13. Spieltag lediglich zwei Zähler. Vor der Totensonntag-Pause hatten die Hürther ihre bis dato einzige Niederlage kassiert. Das 1:2 beim FC Fliesteden verpasste Kabambi allerdings aufgrund einer Muskelverletzung. Am Sonntag, 15.15 Uhr, will der Ex-Akteur des FC Wegberg-Beeck unbedingt wieder auf dem Platz stehen.

„Wir bereiten uns intensiv auf die Begegnung gegen Breinig vor“, ergänzt die Offensivkraft, die den kommenden Gegner nicht so richtig einschätzen kann. „Wir nehmen die Sache jedenfalls zu 100 Prozent ernst, denn die Breiniger stehen nicht ohne Grund mit uns oben in der Tabelle. Wir wollen keinen Punkt mehr liegenlassen.“

Breinig in der Erfolgsspur

Der SVB reist mit einer breiten Brust nach Hürth. Die Mannschaft von Trainer Dirk Ruhrig patzte bislang nur am ersten Spieltag beim 1:2 in Lich-Steinstraß. Seitdem eilt das Team von Sieg zu Sieg. Zuletzt feierten die Breiniger einen 3:0-Erfolg gegen den SV Eilendorf.

„Wir haben in den vergangenen Wochen sehr gut performt. Hürth ist als Mittelrheinliga-Absteiger auf heimischem Platz sicherlich der Favorit, aber wir brauchen uns dort nicht zu verstecken“, betont Ruhrig, dessen Team sich bislang als äußerst treffsicher erwiesen hat.

Top-Torjäger Sulayman Dawodu und seine Kollegen haben satte 41 Treffer in elf Spielen erzielt, absoluter Bestwert der Liga. „Es wird wieder auf Kleinigkeiten ankommen“, ergänzt A-Lizenz-Inhaber Ruhrig, der momentan mit dem Club die „beste Phase“ seit seinem Dienstantritt in Breinig vor knapp zweieinhalb Jahren erlebt. „Die Transfers im Sommer haben alle eingeschlagen. Außerdem haben wir einen besseren Teamspirit, auch wenn man natürlich sagen muss, dass es sich im Erfolg einfacher leben lässt.“ Darüber hinaus sind die Breiniger nun deutlich schwieriger ausrechenbar, da die Mannschaft das System situationsbedingt von Dreier- auf Viererkette umstellen kann.

In Hürth wird der 54-Jährige voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen können, lediglich die Langzeitverletzten fehlen weiterhin. Leon Michl könnte nach seinem Mittelfußbruch in den Kader zurückkehren. „Wir müssen gute Ballbesitzphasen haben und dürfen nicht zu schnell vertikal spielen“, gibt der SVB-Coach die Marschrichtung vor.

Ex-Profi von Rot-Weiß Oberhausen

Dass die Gastgeber mit Kabambi oder aber beispielsweise Bastian Porschen gestandene Mittelrheinliga-Spieler in ihrem Kader haben, weiß auch Ruhrig. Gleichwohl schiebt er hinterher: „Wenn wir eine gute Tagesform haben, dann zählen wir zurecht zu den Spitzenmannschaften der Liga. Hürth ist nicht unschlagbar.“

Der angesprochene Kabambi, der auf den Spitznamen „Bambi“ hört und in der Saison 2020/21 das Trikot der Beecker trug, bringt sogar die Erfahrung aus 41 Regionalliga-Spielen mit (RW Oberhausen und Beeck). Das Kapitel Profifußball hat er inzwischen zugeschlagen. Der gelernte Bankkaufmann, der ein Bachelorstudium in Wirtschaftsingenieurwesen erfolgreich gemeistert hat und im kommenden Jahr den Master in IT-Management draufsetzen wird, konzentriert sich nun auf die Karriere abseits des Platzes.

„In Oberhausen haben wir zwei Mal am Tag trainiert, da kann man nicht noch zusätzlich normal arbeiten gehen. In der Mittel- oder Landesliga finden die Einheiten abends statt, daher passt das jetzt so“, erläutert die Offensivkraft, die gern an die Zeit bei den Kleeblättern zurückdenkt: „Beeck ist ein toller, familiärer Verein. Ich hatte dort eine sehr schöne Zeit, der Club ist mir ans Herz gewachsen.“

Die Spiele im Überblick: Lich-Steinstraß - Arnoldsweiler (Sa., 15.00), Uevekoven - Glesch-Paffendorf, Teveren - Verlautenheide, Kurdistan Düren - Zülpich (alle So., 14.30), SV Eilendorf - Schafhausen (So., 15.00), Hürth - Breinig (So., 15.15), Raspo Brand - Fliesteden (So., 15.45)

