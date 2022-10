Kabadayi schießt Haching an die Spitze – nächste Verletzten bei Wagner-Elf Heimstetten mit Befreiungsschlag

München – Dank der tatkräftigen Hilfe der zuletzt so arg schwächelnden kleinen Bayern, die Aufstiegsaspirant Würzburg in einer rasanten Partie mit 1:0 bezwangen.

SpVgg Unterhaching – DJK Vilzing 5:2 (1:1). – Das Duell der Hachinger mit dem Aufsteiger war spektakulär, bei den 1500 Zuschauern im Sportpark kam nie Langeweile auf. Ovationen und viel Sonderlob gab es dabei für den erst 17-jährigen Doppeltorschützen Maurice Krattenmacher (9. und 69.) „Was er in seinem Alter leistet ist Klasse“, urteilte Trainer Sandro Wagner über den U-18-Nationalspieler, der von mehreren Proficlubs beobachtet wird. Die Treffer von Patrick Hobsch (60.), Florian Schmid (85.) und Daniel Hausmann (89.) machten das Schützenfest perfekt, wobei die Hachinger erneut Chancenwucher betrieben. Es gab aber auch Kopfschütteln im Lager des Titelaspiranten, denn Simon Skarlatidis und Timon Obermeier mussten wegen Verletzungen vorzeitig das Feld verlassen. „Ich will nicht jammern, aber jetzt haben wir schon zwölf Ausfälle zu beklagen“, befand Wagner, der die gelbe Karte sah, weil er sich beim Schiedsrichter über die harte Gangart der Gäste aus der Oberpfalz beklagte.

SV Heimstetten - 1. FC Nürnberg II 5:3 (2:1). – Durch einen ebenso spektakulären wie überraschenden Sieg hat der SVH die Rote Laterne abgegeben. Ohne zehn verletzte oder gesperrte Spieler bezwang das Kellerkind die Zweitligareserve aus Nürnberg – immerhin die bis dato zweitbeste Abwehr der Liga. Von der Defensivstärke der Franken war in Heimstetten wenig zu sehen, wobei die Platzherren auch eine beeindruckende Effizienz zeigten. Lukas Riglewski per Elfmeter sowie Meriton Vrenezi und Alexis Fambo brachten ihr Team mit 3:1 in Führung, ehe Nürnberg per Doppelpack egalisierte. Eine Viertelstunde vor Schluss sprach alles für den Favoriten. „In dem Moment habe ich gedacht: Das war’s“, räumte auch SVHTrainer Christoph Schmitt hinterher ein. Doch stattdessen trumpfte sein Team noch einmal auf und sicherte sich dank weiteren Treffern von Vrenezi und Sandro Sengersdorf einen verdienten 5:3-Erfolg. „Das war heute eine Willensgeschichte“, lobte Schmitt die Einstellung seiner dezimierten Elf. „Die Jungs haben alles rausgehauen.“