Kaarst spielt nach sechs Siegen in Folge nur 3:3 Kreisliga B Grevenbroch-Neuss, Gruppe 2: Horrem verlässt die Abstiegsplätze.

TJ Dormagen - SG Kaarst 3:3 (0:0). Nach sechs siegreichen Auftritten in Serie kam das zweitplatzierte Kaarst bei der Türkischen Jugend nicht über ein Remis hinaus. Nach torlosem ersten Spielabschnitt trafen Ozan Öktem (54.), Hermon Haileab (64.) und Christian Hagenau (82.) für Dormagen, Alexander Gasch (50.), Fabian Böse (90.) und Giuilian Mokahil (90.) für die Gäste.

So., 30.10.2022, 15:00 Uhr

So., 30.10.2022, 15:00 Uhr

So., 30.10.2022, 15:00 Uhr

So., 30.10.2022, 15:15 Uhr

So., 30.10.2022, 13:00 Uhr

So., 30.10.2022, 13:00 Uhr

So., 30.10.2022, 13:00 Uhr

So., 30.10.2022, 15:00 Uhr

So., 30.10.2022, 15:00 Uhr

FC Straberg - SV Rosellen II 9:2 (4:2). Nachdem Rosellen II in der Vorwoche mit dem Punktgewinn aus der Partie gegen „Roki II” (4:4) nach zuvor sechs Niederlagen in Folge endlich wieder punkten konnte, folgte nun die zwölfte Saisonpleite für das Schlusslicht. Die Straberger hingegen rücken dank des Kantersieges wieder bis auf drei Zähler an Kaarst heran. Tom Böttge (9., 43., 71.), Louis Schumacher (29., Eigentor), Josias Almeida (41., 68.), Sascha Berngen (84., 87.) und Björn Kossert (89.) trafen für den FC, Thomas Scheuten (17.) und Schumacher (33.) für den SV.

SVG Weißenberg II - RS Horrem 0:1 (0:1). Nach dem dritten Saisonsieg verlässt Horrem die Abstiegsplätze, auf denen sich Horrem seit dem vierten Spieltag durchweg befunden hatte. Luca Wimmer (33.) erzielte den goldenen Treffer des Tages aus Sicht der Gäste. Die Gastgeber befinden sich nach dem 0:1 weiter in der Abwärtsspirale, seit vier Partie ist die SVG-Reserve ohne Sieg (drei Niederlagen).

TSV Norf II - VfR Neuss 2:0 (1:0). Der VfR Neuss rutscht nach der siebten Saisonniederlage wieder in die Abstiegsränge, die TSV-Reserve verschafft sich durch den Sieg hingegen etwas Luft im Abstiegskampf und liegt jetzt vier Punkte vor den Abstiegsplätzen. Yasim Bilen (26.) und Bülent Yesil (78.) erzielten die Tore der Norfer.