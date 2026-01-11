Kaarst holt Titel der Neusser Frauen-Hallenkreismeisterschaft

Beste Werbung für den Frauenfußball im Rhein-Kreis Neuss: Vor gut 500 begeisterten Zuschauern in der Gustorfer Großsporthalle fand am Sonntag die Frauen-Hallen-Kreismeisterschaft 2026 statt. Spannende Partien, viele schöne Tore und großer sportlicher Einsatz sorgten für eine rundum gelungene Veranstaltung.

Ein besonderer Dank gilt der SpVg. Gustorf-Gindorf sowie dem bewährten Organisationsteam um Marc Pesch und Dustin Thissen, die gemeinsam eine einwandfreie Durchführung des Turniers ermöglichten. Gespielt wurde auf große Tore mit Banden – ein echtes Highlight war zudem die riesige LED-Leinwand in der Halle, die zahlreichen Sponsoren eine attraktive Präsentationsfläche bot.

Am Ende des ersten von insgesamt acht Fußballtagen durften Heike Troles und Pia Dederichs als Schirmherrin („Körperheldin“) den drei bestplatzierten Teams Pokale und Preise überreichen. Den Turniersieg sicherte sich hochverdient die SG Kaarst. Platz zwei ging an den SC Grimmlinghausen, während die Gastgeberinnen der SpVg. Gustorf-Gindorf mit einer starken Leistung den dritten Platz belegten.