Kaan Gezer - neuer Kapitän auf der rauen Grünen Au Der 27-Jährige ist neuer Kapitän des oberfränkischen Traditionsvereines, der immer wieder für Schlagzeilen sorgt.

Die Suspendierung von Kapitän Nico Schmidt hat für Schlagzeilen gesorgt. Nicht die einzige zuletzt, die von der Grünen Au ausgehend Wellen geschlagen hat. Unter anderem die anspannte Finanzlage der SpVgg Bayern Hof ist ja auch weiterhin Thema. Und mittendrin: Der neue Spielführer Kaan Gezer, der FuPa Rede und Antwort steht...

Kaan, hast Du eigentlich schon Angst davor, wenn bei der SpVgg Bayern Hof wieder Ruhe einkehrt?

Natürlich war in den vergangenen Wochen und Monaten viel Unruhe bei uns, das kann man nicht weg reden. Aber Angst habe ich deswegen keine. Ruhe bedeutet für mich nicht Stillstand - im Gegenteil. Wir alle wünschen uns, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können: auf Fußball. Und genau das versuchen wir als Mannschaft auf dem Platz umzusetzen."

⁠Ist es tatsächlich so, dass sie SpVgg Bayern Hof Unruhe braucht, um nicht einzuschlafen? Gehört Chaos klassischerweise zum Traditionsverein dazu?

Man könnte fast meinen, dass Chaos zu Bayern Hof dazugehört - zuletzt war es ja alles andere als ruhig. Aber selbst wenn es mal außerhalb des Platzes ruhiger wird, ist bei uns auf dem Platz immer Spektakel geboten: viele Tore, Emotionen, Leidenschaft! Die SpVgg Bayern Hof sorgt also regelmäßig für Gesprächsstoff. Unser Ziel ist es aber ganz klar, dass künftig vor allem über die positiven Dinge gesprochen wird - über unsere Leistungen auf dem Platz. Und ich denke, da sind wir in dieser Saison auf einem sehr guten Weg. Der Trainerwechsel, die Finanzprobleme, das Schmidt-Theater - wie hast Du die vergangenen Wochen wahrgenommen?

Der Trainerwechsel liegt ja bereits länger zurück - deshalb sehe ich das nicht als aktuellen Gesprächsstoff. Zum Thema Nico Schmidt wurde öffentlich schon sehr viel gesagt und ich denke, das Kapitel ist abgeschlossen. Er ist jetzt in Aubstadt zufrieden und bei uns läuft es ebenfalls – von daher möchte ich das gar nicht weiter kommentieren und wünsche ihm maximalen Erfolg bei seiner neuen Station. Was die Finanzthemen betrifft: Man sieht, wie die Verantwortlichen tagtäglich ackern, um die Lücke zu schließen und das Bestmögliche für den Verein und die Mannschaft herauszuholen. Über uns Spieler gibt es in den vergangenen Wochen vor allem viele positive Dinge zu berichten, und genau darauf wollen wir uns konzentrieren.

Welchen Einfluss haben derart negative Themen auf das Team?

Die Mannschaft hat in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass sie mit negativen Themen sehr gut umgehen kann und den Fokus ausschließlich auf den Fußball legt. Das sieht man auch an unserem starken Saisonstart und am positiven Feedback der Fans. Wenn es Nebenschauplätze gibt, dann darf das im Idealfall die Mannschaft gar nicht betreffen – und genau das gelingt uns aktuell sehr gut. Ich bin überzeugt, dass wir auch künftig zusammenhalten und geschlossen durch jede Situation gehen werden.“ ⁠Zuletzt vor allem im Fokus: Die Suspendierung von Kapitän Nico Schmidt. Erste Frage dazu: Gibt es in einem Bayernliga-Team noch richtig Freunde innerhalb der Mannschaft?

Natürlich gibt es Freundschaften in der Mannschaft. Gerade dieses Jahr zeichnet uns der Zusammenhalt und die Leidenschaft besonders aus – das ist auch der Grund, warum wir Woche für Woche abliefern. Selbst wenn andere Teams auf dem Papier vielleicht besser aufgestellt sind, machen wir das mit unserem Teamgeist weg. Jeder kämpft für jeden, egal ob Startelf, Einwechselspieler oder Staff. Wer spielt, gibt 100 Prozent für den Verein, und wer draußen sitzt, freut sich genauso, wenn ein Tor fällt oder wir gewinnen. Die Suspendierung hat mit Freundschaften in der Mannschaft nichts zu tun. War/ist Nico Schmidt Dein Freund? Ihr spielt ja schon ewig zusammen, kennt euch dementsprechend sehr lange…

Nico war und bleibt mein Freund. Wir spielen schon seit der Jugend zusammen, ich kenne ihn über 15 Jahren. In dieser Zeit ist eine enge Freundschaft entstanden, die auch weiterhin bestehen wird – unabhängig davon, ob er bei uns oder inzwischen in Aubstadt spielt. Auch während seiner Suspendierung hatten wir Kontakt und das wird sich nicht ändern. Freundschaft geht über den Fußball hinaus.

Wie bewertest Du das Ende von Nico Schmid bei der SpVgg Bayern Hof?

Zu diesem Thema wurde bereits sehr viel gesagt und berichtet. Ich denke, wir sollten das in der Vergangenheit lassen und nach vorne schauen. Beide Seiten sind mit ihrer aktuellen Situation zufrieden – deshalb gilt unser Blick nicht der Vergangenheit, sondern klar der Zukunft. Du bist als Kapitän sein Nachfolger: Wie schwer ist die Binde - vor allem aufgrund der jüngsten Vergangenheit?

Die Binde ist für mich nicht schwer, sie erfüllt mich mit Stolz. Kapitän eines Traditionsvereins wie Bayern Hof zu sein, gibt mir noch einmal einen extra Push. Zwischen Nico und mir gibt es überhaupt kein böses Blut – im Gegenteil: Als sich abgezeichnet hat, dass ich von der Mannschaft zum Kapitän gewählt werde, habe ich vorher mit ihm offen darüber gesprochen. Er selbst hat mir das Amt gewünscht, und auch während seiner Suspendierung hat er mir vor jedem Spiel alles Gute gewünscht. Das zeigt, dass alles offen und ehrlich ablief. Umso mehr freut es mich, dass die Wahl fast einstimmig von der Mannschaft befürwortet wurde. Für dieses Vertrauen der Spieler und Verantwortlichen bedanke ich mich. Bis hierhin läuft es sehr gut und ich bin stolz auf die souveräne Saison, die wir bisher spielen.

