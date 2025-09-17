Kaan Caliskaner unterschreibt beim FCS

Der 1. FC Saarbrücken verstärkt sich mit Kaan Caliskaner. Der 25-jährige Mittelfeldspieler kommt vom polnischen Klub Motor Lublin an die Saar. Ausgebildet wurde er in der Jugend des 1. FC Köln, zudem bringt er bereits wertvolle Erfahrung aus der 2. Bundesliga mit.

Caliskaner ist im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar und fühlt sich sowohl auf der Achter- als auch auf der Zehner-Position wohl. Er gilt als spielstarker Akteur, der sich viel in den Zwischenräumen bewegt und als Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Angriff überzeugt.

Kaan Caliskaner dazu: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FCS. Der Verein hat ambitionierte Ziele und ich möchte mit meiner Erfahrung einen Beitrag leisten, damit wir als Team erfolgreich sind.“

Auch Sportdirektor Jürgen Luginger begrüßt den Neuzugang: „Kaan ist ein sehr beweglicher Spieler, der uns im offensiven Mittelfeld mehr Flexibilität geben wird. Er versteht es, die Räume zwischen Mittelfeld und Angriff zu besetzen. Trotz seines jungen Alters hat er schon viele Spiele auf hohem Niveau bestritten – genau diese Mischung aus Qualität und Erfahrung macht ihn für uns so wertvoll.“