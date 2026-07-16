Kaan Basar wechselt als Co-Spielertrainer zum SV Vogt Er übernimmt damit eine neue Rolle in der Bezirksliga Bodensee von Matthias Kloos · Heute, 20:21 Uhr · 0 Leser

Kaan Basar – Foto: SpVgg Lindau

Kaan Basar setzt seine Laufbahn beim SV Vogt fort. Der 32-Jährige wird in der kommenden Saison Co-Spielertrainer des Bezirksligisten. Damit verlässt Basar die SpVgg Lindau nach nur einer Saison. Dort war er in der vergangenen Spielzeit als Spielertrainer tätig und führte die Mannschaft in der Kreisliga A2 Bodensee auf den sechsten Platz.

Sportlich hinterlässt Basar in Lindau deutliche Spuren. In 29 Spielen erzielte er 24 Tore und belegte damit den zweiten Platz in der Torjägerliste der Kreisliga A2 Bodensee. Nur Jonathan Dischl traf zweimal häufiger. Trotz dieser persönlichen Bilanz endet seine Zeit bei der SpVgg nach nur einem Jahr. Der Grund für den Wechsel ist laut Basar die fehlende Planungssicherheit für die kommende Saison. Erfahrung weitergeben, selbst dazulernen

Beim SV Vogt übernimmt Basar nun eine veränderte Rolle. „Ich werde wieder als spielender Co-Trainer fungieren und werde meinen Trainerschein (B-Lizenz) angehen. Das ist als Spielertrainer in Lindau aus zeitlichen Gründen nicht möglich gewesen.“ Der Wechsel ist für ihn damit auch mit der Möglichkeit verbunden, den nächsten Schritt in seiner Trainerausbildung zu gehen. Basar bringt Erfahrung aus mehreren Stationen mit. Vor seiner Zeit in Lindau war er als Spieler unter anderem einige Jahre beim FV Weiler und beim FC Wangen aktiv. Nun soll er beim SV Vogt nicht nur sportlich helfen: „Ich hoffe, dass ich jungen Spielern bei Vogt für ihre Entwicklung etwas mitgeben kann und im gleichen Zuge möchte ich vom erfahrenen Trainer Emil Petca was lernen.“