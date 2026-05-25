JVH beim SE Freising: Viel Harmonie, ein kleiner Wermutstropfen und ein großes Vereinsjubiläum

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft: (v. l.) Helmut Storck, Vereinschef Walter Zellner, Wolfgang Schick, Georg Appel, Felix Fischer, Bernhard Sittenauer, Thomas Sittenauer, Gerda Sittenauer und Josef Lindermayer. – Foto: Spanrad

Der SE Freising wird im Juni 2027 100 Jahre alt. Als Höhepunkt plant der Verein ein Testspiel gegen den TSV 1860 München im Erima-Sportpark.

Vieles ist beim SE Freising derzeit im Umbruch, das zeigte die Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend: neuer Stadionname, neue Vereinsbusse, und dann wird der Club im kommenden Jahr auch noch 100 Jahre alt. Es war eine der harmonischsten Zusammenkünfte in den vergangenen Jahren.

Es gab in der Savoyer Au Versammlungen in jüngster Vergangenheit, die geprägt waren von teils harten Diskussionen, insbesondere mit Vertretern der Stadtpolitik. Dieses Mal schlugen sie beim Lerchenfelder Club in diesem Punkt versöhnliche Töne an. Der Austausch sei aktuell gut. Auch wenn manches diskutiert wurde, hatten die Eintrachtler zuletzt viel erreicht: das genehmigte Stadion-Sponsoring oder ein neues Flutlicht etwa (wir haben berichtet).

„Für diese hervorragende Zusammenarbeit möchte ich mich ausdrücklich bedanken“, blickte Vereinschef Walter Zellner zurück, insbesondere gerichtet an Sportreferent Jürgen Mieskes und den langjährigen OB Tobias Eschenbacher. Im Austausch stehe man mit der Stadt noch bezüglich des Stadionumbaus in der Savoyer Au: „Hier haben wir eine Entschädigung beantragt“, so Zellner weiter. Das Rund erhält eine neue Laufbahn und ist monatelang gesperrt, sodass der SEF bis zur Winterpause keine Heimspiele austragen kann. Für die wegfallenden Einkünfte, etwa aus dem Kiosk, hätte der Verein gerne ein finanzielles Entgegenkommen.

Ebenfalls erneuert wird – das aber auf Kosten des Vereins – aktuell das Sportheim am Roider-Jackl-Weg. Die Örtlichkeit, inklusive Gastronomie, ist in die Jahre gekommen und soll eine Frischzellenkur bekommen. Hier ist der Club noch auf der Suche nach einem neuen Pächter, wahrscheinlich ab Ende des Jahres.

Seit Kurzem darf der SEF außerdem zwei Kleinbusse sein Eigen nennen. Das soll unter anderem die Reisekosten aller Sparten senken.

Und dann warf ein großes Fest seine schönen Schatten voraus, für das Vorsitzender Walter Zellner kräftig warb: 2027 feiert der Klub seinen 100. Geburtstag, das soll im Juni groß gefeiert werden. Als Höhepunkt geplant ist unter anderem ein Testspiel gegen den TSV 1860 München (26. Juni) im Erima-Sportpark.

Einen Wermutstropfen gab’s dann am Ende aber doch, denn noch vor den Neuwahlen in den kommenden Jahren braucht der SEF einen neuen Finanzchef: Thomas Diller, der in den vergangenen fünf Jahren die Kasse des Clubs gepflegt hatte, verkündete am Donnerstag seinen Rücktritt – und zwar rein aus privaten Gründen, wie er erklärte. Zuvor hatte er den Kassenbericht gewohnt unaufgeregt präsentiert. „Die Finanzlage ist stabil“, freute er sich, „die Liquidität des Vereins ist gesichert.“ Für das Geschäftsjahr konnte der SEF ein Plus von etwa 5000 Euro verzeichnen.

Überdies berichteten am Donnerstag die Verantwortlichen der einzelnen Abteilungen, allen voran vom Fußball, wo es zum ersten Mal überhaupt eine Mädchenmannschaft geben wird. Zudem vom Eishockey, von den Stockschützen und von der Sparte Fitness und Gesundheit.

Geehrt wurden am Donnerstag auch verdiente Mitglieder: Felix Fischer, Kapitän der Bezirksliga-Elf, ist zehn Jahre dabei, zudem Josef Lindermayer (20 Jahre), Bernhard, Gerda und Thomas Sittenauer – Freisings Eishockeyfamilie – bereits 30 Jahre, ebenso Georg Appel. Eine Verdienstnadel für 50 Jahre erhielt SEF-Urgestein Wolfgang Schick. Und Helmut Storck wurde für stolze 60 Jahre SEF-Treue ausgezeichnet.