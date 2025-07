JV Montagen sponsert Trikotsatz für Güdderath

Der in Giesenkirchen ansässige Fachbetrieb JV Montagen, Spezialist für die professionelle Montage von Fenstern und Türen aller Art, zeigt sein Engagement für den regionalen Amateursport und unterstützt den FC Eintracht Güdderath mit einem neuen Trikotsatz für die Saison 2025/26.



Mit dieser materiellen Spende leistet der Inhaber Jan Vieten einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Vereinslebens und der sportlichen Entwicklung im lokalen Umfeld. Gleichzeitig unterstreicht das Unternehmen seine Verbundenheit mit der Region und dem ehrenamtlich getragenen Amateurfußball.



„Ein solches Engagement ist für uns alles andere als selbstverständlich. Wir wissen die großzügige Spende sehr zu schätzen und freuen uns, in der neuen Spielzeit im hochwertigen Outfit auflaufen zu können“, so Alexander Dahmen, 1. Vorsitzender, FC Eintracht Güdderath.



„In Zeiten, in denen die meisten nur an sich denken, ist es mir wichtig, etwas für eine eingeschworene Gemeinschaft zu tun, in der das WIR die Hauptrolle spielt. Ich fühle mich geehrt, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, das Team unterstützen zu dürfen. Ich wünsche den Jungs viel Erfolg in der kommenden Saison und hoffe, dass ich mich auch in der nächsten Saison wieder beteiligen darf“, führt Jan Vieten, Inhaber und Geschäftsführer von JV Montagen, an.



JV Montagen verbindet handwerkliche Qualität mit regionaler Verantwortung – ein starkes Signal für den Zusammenhalt zwischen Wirtschaft und Sport vor Ort.