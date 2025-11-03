Juve Stabia unter Zwangsverwaltung

Die Behörden vermuten, dass die Mafia-Clans der Familien D’Alessandro und Imparato den Klub infiltriert haben. Obwohl Juve Stabia betont, dass die Vorwürfe sich auf externe Dienstleister beziehen und das aktuelle Management unverdächtigt sei, wurden Maßnahmen der Zwangsverwaltung ergriffen, die den Klub für mindestens ein Jahr unter Kontrolle eines speziellen Verwalters stellen. Dabei darf der Verein weiterhin am Spielbetrieb teilnehmen, wird aber von den Behörden überwacht.
Auch wenn derzeit keine direkte Verbindung zu sportlichen Sanktionen besteht, könnten künftig weitere Ermittlungen und mögliche Sanktionen folgen, sollten die Vorwürfe bestätigt werden. Zum aktuellen Zeitpunkt sind die nächsten Spiele des Vereins weiterhin geplant. Die italienischen Behörden haben jedoch angedeutet, dass die nächsten Heimspiele möglicherweise verschoben werden könnten, um die Sicherheitsvorkehrungen und Ermittlungen im Zusammenhang mit der Mafia-Unterwanderung zu berücksichtigen.