Juve Stabia unter Zwangsverwaltung

Die Behörden vermuten, dass die Mafia-Clans der Familien D’Alessandro und Imparato den Klub infiltriert haben. Obwohl Juve Stabia betont, dass die Vorwürfe sich auf externe Dienstleister beziehen und das aktuelle Management unverdächtigt sei, wurden Maßnahmen der Zwangsverwaltung ergriffen, die den Klub für mindestens ein Jahr unter Kontrolle eines speziellen Verwalters stellen. Dabei darf der Verein weiterhin am Spielbetrieb teilnehmen, wird aber von den Behörden überwacht.