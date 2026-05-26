Justvan & Folger: SpVgg Landshut verstärkt Defensive

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Die SpVgg Landshut wappnet sich für die Bayernliga und vermeldet zwei Neuverpflichtungen für seinen Abwehrverbund. Yannick Justvan beendet sein zweijähriges Gastspiel beim FC Dingolfing und ist zurück am Hammerbach. Mit Mario Folger vom Bezirksligsten TV Schierling konnte außerdem ein weiterer vielversprechender Abwehrmann engagiert werden.
"Ich habe jetzt vier Jahre lang Landesliga gespielt und möchte nun die Chance wahrnehmen, den nächsten Schritt zu machen. Die Entwicklung der Spiele in den vergangenen Jahren imponiert mir sehr. Mit dem aufgezeigten Weg für die Zukunft kann ich mich voll identifizieren", sagt der in Wörth an der Isar wohnhafte Justvan, der bei der "Spiele" bereits seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich sammelte. SpVgg-Manager Max Maier hält von dem kantigen Innenverteidiger große Stücke: "Wir freuen uns sehr, mit Yannick einen Spieler zurückzubekommen, der sich in den vergangenen Jahren herausragend entwickelt hat. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits viel Erfahrung mit. Er wird keine Anlaufschwierigkeiten haben, da er die Mannschaft noch bestens kennt und uns sofort verstärken wird.“
Mario Folger wechselt vom TV Schierling an den Hammerbach – Foto: Verein
Mario Folger stand in der vergangenen Saison nahezu jede Minute für den TV Schierling auf dem Platz und überzeugte nicht nur defensiv: In 30 Bezirksliga-Partien erzielte Folger starke acht Tore und bereitete weitere acht Treffer vor. "Ich habe meine gesamte Jugend und fünf intensive Jahre im Herrenbereich beim TV Schierling verbracht. Für diese Zeit bin ich sehr dankbar. Jetzt ist für mich der Punkt gekommen, den nächsten Schritt zu machen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei der Spiele. Die Mannschaft macht einen sehr positiven Eindruck, vor allem der starke Zusammenhalt hat mich überzeugt", lässt Mario Folger wissen. Max Maier traut dem Neuzugang einiges zu: "Wir freuen uns, mit Mario einen jungen und aufstrebenden Spieler mit viel Ehrgeiz zu bekommen. Er hat uns im Training absolut überzeugt und wir werden ihn sofort voll miteinbauen.“