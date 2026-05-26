Justvan & Folger: SpVgg Landshut verstärkt Defensive

Mario Folger stand in der vergangenen Saison nahezu jede Minute für den TV Schierling auf dem Platz und überzeugte nicht nur defensiv: In 30 Bezirksliga-Partien erzielte Folger starke acht Tore und bereitete weitere acht Treffer vor. "Ich habe meine gesamte Jugend und fünf intensive Jahre im Herrenbereich beim TV Schierling verbracht. Für diese Zeit bin ich sehr dankbar. Jetzt ist für mich der Punkt gekommen, den nächsten Schritt zu machen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei der Spiele. Die Mannschaft macht einen sehr positiven Eindruck, vor allem der starke Zusammenhalt hat mich überzeugt", lässt Mario Folger wissen. Max Maier traut dem Neuzugang einiges zu: "Wir freuen uns, mit Mario einen jungen und aufstrebenden Spieler mit viel Ehrgeiz zu bekommen. Er hat uns im Training absolut überzeugt und wir werden ihn sofort voll miteinbauen.“



