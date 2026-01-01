Justus Stärk verlässt GW Mühlen

Der Tabellenführer der Landesliga verkündete via Instagram einen Abgang im Winter. Ab sofort wird Justus Stärk den Grün-Weißen nicht mehr zur Verfügung stehen und keine Minuten mehr für Mühlen sammeln.

Justus Stärk kam 2023 vom VfL Oythe, für den er zuvor 35 Mal in der Landesliga auflief und dabei auch drei Treffer erzielte. Seit 23/24 lief der 26-Jährige in Grün-Weiß auf und kam insgesamt auf 17 Spiele. Ein Treffer gelang ihm nicht.

In der laufenden Saison kam lediglich ein Kurzeinsatz beim Auswärtsdreier gegen den VfR Voxtrup hinzu. Nun zieht es Stärk Richtung Lüneburg, wo er sein Referendariat antreten wird.