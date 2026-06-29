Justus Herrmann kehrt aus den USA zum FV Lörrach-Brombach zurück

FVLB-Sportchef Antonio Ratto (links) mit Rückkehrer Justus Herrmann | Foto: FVLB

Nach einem zweijährigen Studium in den USA wird Justus Herrmann im Sommer zum FV Lörrach-Brombach zurückkehren und "dürfte eine echte Verstärkung für den Landesligisten werden", wie der Verein mitteilte. "Sportchef Antonio Ratto und Cheftrainer Fabio Muto freuen sich auf den groß gewachsenen Innenverteidiger, der in College Football Teams in Meisterschaftsspielen zum Einsatz kam", so der FVLB weiter.

Der inzwischen 20-Jährige spielte bereits in der Saison 2023/2024 beim FVLB in der U19 und "gehörte als Mannschaftskapitän zu den Aktivposten des Verbandsliga-Juniorenteams". Der frühere Jugendspieler des SV Weil habe auch schon in der U-18-Auswahl des Südbadischen Fußballverbandes gestanden und wolle nun beim FVLB neben seinem Studium (Zahnmedizin) seine fußballerische Laufbahn fortsetzen.