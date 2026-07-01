Justus Dünnebacke wechselt von GW Mühlen zu BW Lohne II

– Foto: GW Mühlen

BW Lohne II hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Justus Dünnebacke wechselt ein 20-jähriger Mittelfeldspieler vom Ligakonkurrenten GW Mühlen zu den Blau-Weißen.

Trotz seines jungen Alters bringt Dünnebacke bereits eine umfangreiche fußballerische Ausbildung mit. Seine Stationen führten ihn über BW Langförden, dem JFV Cloppenburg und dem SV Meppen, wo er in der U19-Nachwuchsliga 16 Mal aufliefe, ehe er zuletzt für GW Mühlen acht Joker-Einsätze in der Landesliga absolvierte.

Im zentralen Mittelfeld soll der Neuzugang künftig mit seinen Qualitäten überzeugen. Nach Angaben des Vereins zeichnen ihn insbesondere sein Tempo und seine Zweikampfstärke aus. Damit soll er dem Spiel von BW Lohne II zusätzliche Dynamik und Stabilität verleihen.