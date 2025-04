Essen setzt auf die Jugend – Foto: Marcel Eichholz

Justus Becker verstärkt ab Sommer das ETB-Oberligateam Oberliga Niederrhein: Der 18-jährige Justus Becker wird aus der eigenen Jugend in den Oberliga-Kader einberufen.

Justus Becker gehört nun zum aktuellen Kader des ETB Schwarz Weiss Essen in der Oberliga Niederrhein. Der 18-Jährige kommt aus der eigenen Jugend, in der er in dieser Saison schon drei Tore in sieben Spielen verbuchen konnte.

"Ich freue mich" Der ETB Schwarz-Weiß Essen setzt weiterhin auf seine gute Jugendarbeit und die Talente aus den eigenen Reihen. Aus diesem Grunde wird Justus Becker im Sommer von der U19 der Schwarz-Weißen in den ETB-Oberligakader wechseln. Der 18-jährige Offensivspieler spielt schon seit vielen Jahren in der Nachwuchsabteilung der „Schwatten“ und fiel nach einem brutalen Foulspiel in der Hinrunde lange Zeit mit einer Knöchelverletzung aus. In den letzten vier ETB-Spielen in der A-Junioren-Niederrheinliga konnte er nun aber wieder mitwirken und seine Stärken einbringen. Justus Becker macht gerade sein Abitur am Gymnasium Essen-Werden.