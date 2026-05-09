Justus Becker kehrt zum ETB SW Essen zurück

Justus Becker kehrt zum ETB zurück. – Foto: ETB

In der Winterpause wurde er dann an den SC Werden-Heidhausen ausgeliehen, um in der Rückrunde Spielpraxis in der Landesliga sammeln zu können. Bisher stand er dort in allen zwölf ausgetragenen Meisterschaftsspielen in der Startformation und konnte sich entsprechend weiterentwickeln. Zur neuen Spielzeit 2026/27 gehört Justus Becker dann wieder dem ETB-Oberligakader an.

„Ich freue mich im kommenden Sommer wieder beim ETB spielen zu dürfen. Vorab möchte ich mich aber beim SCWH bedanken. Vor allem bei Trainer Danny Konietzko, der mir das Vertrauen geschenkt hat. Somit konnte ich Spielpraxis und Erfahrungen sammeln, die für mich und meine Karriere sehr wichtig sind. Nun möchte ich daran anknüpfen und die gesammelte Spielpraxis zum ETB mitbringen. Am Uhlenkrug möchte ich mich weiter verbessern und weitere Erfahrungen sammeln. Ich erhoffe mir, dass ich der Mannschaft beim Erreichen der Ziele weiterhelfen kann und dass wir einen starken Zusammenhalt bilden“, freut sich Justus Becker auf seine erneute Zeit zum ETB.

Günther Oberholz, zweiter Vorsitzender der Schwarz-Weißen, sagt über seinen Rückkehrer: „Justus war an den Landesligisten SC Werden-Heidhausen für die Rückrunde ausgeliehen worden. Dort konnte er in seinem ersten Seniorenjahr die nötige Spielpraxis und mehr Spielzeiten bekommen, und kehrt nun zum Uhlenkrug zurück. Aufgrund seiner Weiterentwicklung sind wir überzeugt, dass er in der kommenden Saison beim ETB den nächsten Schritt machen kann aufgrund seiner Dynamik, seines Tempos und seiner Einsatzfreude.“