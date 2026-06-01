🖤❤️ Justin Wiebe verstärkt Defensive und Zentrum

Mit Justin Wiebe hat der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren jungen Spieler für die Saison 2026/2027 dazugewonnen.

Der 22-Jährige war in der Jugend für den VfVuJ Winden aktiv und bringt aus dieser Zeit eine gute fußballerische Grundlage mit. Nach einer längeren Pause möchte er nun wieder angreifen und seine Qualitäten auf dem Platz einbringen. Mit seiner Vielseitigkeit ist er für die Victoria besonders interessant, weil er sowohl in der Defensive als auch im Zentrum eingesetzt werden kann.