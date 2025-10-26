Justin Samardzic führt SV Weil zum 6:1-Sieg gegen den FC Bad Bellingen

Der Freiburger FC gewinnt das Derby in der Fußball-Landesliga gegen den FC Waldkirch mit 4:0. Die Elztäler müssen sich erst nach drei Gegentreffern in der Schlussphase geschlagen geben.
Seit Jahren ist Justin Samardzic einer der verlässlichsten Torjäger des SV Weil. In dieser Saison weist der 27 Jahre alte Offensivakteur eine Top-Quote auf: In sechs seiner sieben Einsätze hat er getroffen und ist mit neun Toren der Top-Torjäger des Fußball-Landesligisten. Beim 6:1-Sieg gegen den FC Bad Bellingen trumpfte Samardzic mit einem 19-Minuten-Hattrick auf. Was den Rechtsfuß heuer auszeichnet? "Seine unbekümmerte Spielweise", sagt Trainer Andreas Schepperle. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Stöhr (19.), 2:0 Heidenreich (46.), 3:0, 4:0, 5:0 alle Samardzic (53., 67., 72.), 5:1 Muser (79.), 6:1 Rabe (84.). Schiedsrichter: Popov (Ringsheim). Bes.: Ozan (Bellingen) hält FE von Samardzic (10.).
Für Anton Weis, Trainer des FSV Rheinfelden, war es "extrem wichtig, das Spiel egal wie zu gewinnen". Durch den Dreier in Stegen hält der Landesligist den Anschluss zur Spitzengruppe. Die fußballerische Qualität seiner Mannschaft stehe außer Frage, doch ist für Weis entscheidend, dass man die Partien mit Physis und Zweikampfstärke angehe "und wir mit dem Kopf sofort im Spiel sind". Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Mislimovic (61.), 0:2 Males (83.). SR: Heller (Hilzingen). Bes.: Löffler (Stegen) hält FE von Mislimovic (83.).
Für den FC Wittlingen wird es früh eng im Abstiegskampf. In zehn Landesliga-Partien gelang dem Aufsteiger nur ein Sieg – bereits neun Punkte sind es auf die Nichtabstiegszone. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Wagener (44.), 0:2 Bauer (47.). SR: V. Roeck (Öhningen). Bes.: Lipp verschießt FE (88./Mundingen).
Es war offenbar gut für die Fußballer des TuS Binzen, dass die Rollen am Samstag klar verteilt waren. Trainer Manuel Schwarz stufte das Duell mit Landesliga-Tabellenführer Spvgg. Gundelfingen/Wildtal als "typisches Spiel mit weniger Druck" ein. Am Ende stand ein 4:0-Erfolg, der auf zwei Aspekten basierte. Zum einen habe man "ein bisschen am System geschraubt". Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Mayer (10.), 2:0 Bosek (59.), 3:0 Chrobok (73.), 4:0 Schindler (90.). Schiedsrichter: Gehring (Biberach).
Mit Sicherheit zählen der Freiburger FC und der FC Waldkirch (bis 2018 SV Waldkirch) zu den traditionsreichsten Vereinen in Südbaden. Beide haben in ihrer Vita Erfolge stehen, von denen andere Vereine nur träumen können. Doch der Ruhm von einst ist längst verblasst, die harte Realität heißt für beide Landesliga, immerhin die letzte überbezirkliche Spielklasse hierzulande. Nach einem personellen Umbruch, der beim FFC bereits ein Jahr zuvor begann, stehen beide vor einer ungewissen Zukunft. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Ibrahim (2.), 2:0 Mugeta (79./Eigentor)), 3:0 Ibrahim (81.), 4:0 Nzerem (86.). Schiedsrichter: Clauss (Willstätt). Zuschauer: 140.
"Wahnsinn", kommentierte Trainer Thorsten Szesniak die Niederlage seines FV Lörrach-Brombach beim SC Wyhl, der die Tabellenspitze zurückerobert hat. Aus seiner Sicht "waren wir 75 Minuten besser", trotzdem stand im fünften Auswärtsspiel der Saison die fünfte Niederlage. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0, 2:0 beide Bonk (7., 43.), 2:1 Hinrichsen (87.). SR: Lipp (Freiburg).