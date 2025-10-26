Justin Samardzic führt SV Weil zum 6:1-Sieg gegen den FC Bad Bellingen

Seit Jahren ist Justin Samardzic einer der verlässlichsten Torjäger des SV Weil. In dieser Saison weist der 27 Jahre alte Offensivakteur eine Top-Quote auf: In sechs seiner sieben Einsätze hat er getroffen und ist mit neun Toren der Top-Torjäger des Fußball-Landesligisten. Beim 6:1-Sieg gegen den FC Bad Bellingen trumpfte Samardzic mit einem 19-Minuten-Hattrick auf. Was den Rechtsfuß heuer auszeichnet? "Seine unbekümmerte Spielweise", sagt Trainer Andreas Schepperle. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Stöhr (19.), 2:0 Heidenreich (46.), 3:0, 4:0, 5:0 alle Samardzic (53., 67., 72.), 5:1 Muser (79.), 6:1 Rabe (84.). Schiedsrichter: Popov (Ringsheim). Bes.: Ozan (Bellingen) hält FE von Samardzic (10.).