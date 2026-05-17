Justin Obika wechselt vom FC Teningen zum FC Denzlingen

Mit Justin Obika gewinnt der FCD einen jungen, talentierten Spieler aus der Region, der in den vergangenen Jahren beim SC Freiburg und Karlsruher SC seine fußballerische Ausbildung genossen hat. Dann beim 1. FC Rielasingen-Arlen und dem FC Teningen Oberliga-und Verbandliga Erfahrung sammeln konnte. Der Verein sieht in ihm großes Potenzial und eine wertvolle Verstärkung für die Zukunft. „Justin ist ein Top- Spieler und hat viele fußballerischen Fähigkeiten die wir für unser Spiel gebrauchen können . Ich bin überzeugt, dass er bei uns sein enormes Potenzial ausschöpfen kann und uns aber auch sich selbst auf das nächste Level bringt.“ so Julian Sutter