Justin Kick wechselt zur FSV Schöningen Neuer Keeper kommt aus Vorsfelde von NK · Heute, 16:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSV Vorsfelde

Die FSV Schöningen hat ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt: Torhüter Justin Kick wechselt vom SSV Vorsfelde zur FSV. Das gab der Verein auf seiner Homepage bekannt.

Der 31-jährige Wolfsburger bringt reichlich Erfahrung mit nach Schöningen. Seine gesamte bisherige Laufbahn verbrachte Kick beim SSV Vorsfelde, wo er sowohl in der Landesliga als auch in der Oberliga zwischen den Pfosten stand. Die FSV bezeichnete den Keeper als Spieler, der „über viele Jahre hinweg Konstanz, Leidenschaft und Führungsqualität bewiesen hat“. In der laufenden Saison Lief er 22 Mal in der Landesliga auf und erzielte sogar einen Treffer per Elfmeter. Kick blieb dabei neun Mal ohne Gegentreffer und hat einen erheblichen Anteil daran, dass Vorsfelde als Tabellenerster in den Saisonendspurt geht. Für Kick selbst ist der Wechsel ein besonderer Schritt. „Schon emotional“, sagte der Torwart über seinen Abschied aus Vorsfelde. „Ich war bisher als Spieler nur in Vorsfelde und habe dort meine komplette Jugend sowie zwölf Jahre im Herrenbereich verbracht. Der Verein wird immer etwas Besonderes für mich bleiben.“

Dennoch sei für ihn nun der richtige Zeitpunkt gekommen, eine neue Herausforderung anzunehmen. „Ich kenne die Landesliga und die Oberliga inzwischen sehr gut und hatte einfach das Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für einen neuen Schritt gekommen ist“, erklärte Kick. Besonders die Perspektive Regionalliga habe ihn gereizt: „Die Regionalliga ist für mich eine neue Herausforderung, auf die ich richtig Lust habe.“ Ausschlaggebend für den Wechsel zur FSV Schöningen sei vor allem „das Gesamtpaket“ gewesen. „Die Gespräche mit dem Trainer waren sehr gut und ich habe sofort gemerkt, dass das Projekt hier spannend ist“, sagte Kick. Entscheidend seien für ihn „die Möglichkeit Regionalliga zu spielen, meine persönliche Weiterentwicklung und einfach nochmal etwas Neues zu erleben“ gewesen. Gleichzeitig stellte er klar: „Es war keine Entscheidung gegen Vorsfelde, sondern ganz klar eine Entscheidung für die FSV Schöningen.“