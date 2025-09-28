Justin Kalwa trifft nach langer Verletzungspause

"Ich musste diesmal ganz schön zaubern. Insgesamt hatten wir acht Ausfälle zu beklagen, dazu kamen noch zwei Verletzte im Spiel", so A/D-Trainer Carsten Junge. Aber auch der SV Ottensen lief personell auf dem Zahnfleisch. Zwei Ersatzspieler saßen lediglich auf der Bank, Akteure aus der Herren Ü30-Mannschaft halfen aus. Die Hausherren hatten zunächst die besseren Gelegenheiten, doch Gästetorwart Tino Ebeling erwischte einen starken Samstagabend. "In der ersten halben Stunde hatten wir sicherlich etwas Glück, aber danach hatten wir das Spiel im Griff", so Junge.

Favorit geht in Führung

In der 37. Minute nutzte der schnelle Janek Brünjes eine Unachtsamkeit in der Ottenser Hintermannschaft zum 0:1. Zur Halbzeit stellten die Gäste in der Defensive interessant um. Stürmer Justin Sladek ging in die Innenverteidigung. "Er sollte damit seiner Schnelligkeit helfen und das gelang. Ich denke, das war ein guter Schachzug", so Carsten Junge. Zum richtigen Zeitpunkt erhöhten die Gäste durch Joshua Elsen auf 0:2, seinem ersten Herrentreffer. Eine schöne Geschichte gab es dann auch noch. Justin Kalwa, der seit gut eineinhalb Jahren verletzt ausfiel meldete sich morgens beim Trainer und wollte in den Kader. Er durfte und machte das 0:3. "Vorher ließ er allerdings zwei Hundertprozentige liegen. Egal, ein super Einstand", freute sich der Agathenburger Trainer, der nochmal seine Keeper lobte, der in der Schlussphase noch zweimal stark rettete. Auch der Schiedsrichter bekam noch ein Sonderlob.

Schiedsrichter: Felix Bäcker

Tore: 0:1 Janek Brünjes (37.), 0:2 Joshua Elsen (55.), 0:3 Justin Kalwa (90.+2)