Justin Heekeren überzeugt im Schalke-Tor

Für Justin Heekeren war es ein besonderer Abend: Der Torhüter aus Alpen-Veen durfte im Jubiläumsspiel beim befreundeten, 60 Jahre alten niederländischen Erstligisten FC Twente Enschede mal wieder im Tor des FC Schalke 04 stehen. Vor 25.000 Zuschauern in der „Grolsch Veste“ zeigte der 24-Jährige eine starke Leistung, auch wenn der Zweitligist die Partie beim Europapokalteilnehmer der Vorsaison letztlich knapp mit 0:1 verlor.
Justin Heekeren bekam von Beginn an einiges zu tun. Schon früh musste er gegen den Ex-Schalker Marko Pjaca eingreifen und lenkte dessen Abschluss sehenswert über das Tor. Auch im weiteren Verlauf der Begegnung blieb der Keeper wachsam, klärte mehrere brenzlige Situationen im Eins-gegen-eins sowie nach flachen Hereingaben der spielfreudigen Niederländer. Beim einzigen Treffer des Abends – einem Kopfball von Daan Rots nach einer Ecke – war der Keeper machtlos. In der Schlussphase verhinderte Justin Heekeren mit zwei starken Paraden eine höhere Niederlage.
Für den gebürtigen Xantener war das Duell nicht nur eine Standortbestimmung, sondern auch eine Gelegenheit, sich als verlässlicher Rückhalt zu präsentieren. Für Schalke geht es am Samstag bei Preußen Münster weiter.