Justin Heekeren überzeugt im Schalke-Tor Der Torwart aus Alpen-Veen durfte das Tor des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 wieder einmal 90 Minuten hüten. Im Testspiel beim niederländischen Erstligisten FC Twente Enschede muss er nur einmal den Ball aus dem Netz fischen. Das dürfte ihm Pluspunkte eingebracht haben.

Für Justin Heekeren war es ein besonderer Abend: Der Torhüter aus Alpen-Veen durfte im Jubiläumsspiel beim befreundeten, 60 Jahre alten niederländischen Erstligisten FC Twente Enschede mal wieder im Tor des FC Schalke 04 stehen. Vor 25.000 Zuschauern in der „Grolsch Veste“ zeigte der 24-Jährige eine starke Leistung, auch wenn der Zweitligist die Partie beim Europapokalteilnehmer der Vorsaison letztlich knapp mit 0:1 verlor.

Ordentlicher Auftritt Justin Heekeren bekam von Beginn an einiges zu tun. Schon früh musste er gegen den Ex-Schalker Marko Pjaca eingreifen und lenkte dessen Abschluss sehenswert über das Tor. Auch im weiteren Verlauf der Begegnung blieb der Keeper wachsam, klärte mehrere brenzlige Situationen im Eins-gegen-eins sowie nach flachen Hereingaben der spielfreudigen Niederländer. Beim einzigen Treffer des Abends – einem Kopfball von Daan Rots nach einer Ecke – war der Keeper machtlos. In der Schlussphase verhinderte Justin Heekeren mit zwei starken Paraden eine höhere Niederlage.