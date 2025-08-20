Heekeren hielt wie eine Bank. – Foto: IMAGO

Justin Heekeren überzeugt bei Schalker Zittersieg Justin Heekeren hält seinen Kasten in der DFB-Pokal-Auftaktrunde der Schalker in Leipzig sauber. Der gebürtige Xantener überzeugte Coach Miron Muslic zuletzt mit starken Trainingsleistungen. Der 24-jährige Keeper zahlt das Vertrauen beim 1:0-Erfolg zurück Verlinkte Inhalte DFB-Pokal Schalke 04 Lok Leipzig Loris Karius Justin Heekeren

Der Fußball stand am Sonntagmittag nach dem Rassismus-Skandal um Christopher Antwi-Adjei im Hintergrund, gesprochen werden musste im Nachgang aber auch über die starke Leistung von Justin Heekeren. Mit viel Mühe ist der FC Schalke 04 beim ambitionierten Regionalligisten 1. FC Lokomotive Leipzig in die zweite DFB-Pokal-Hauptrunde eingezogen.

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig Lok Leipzig FC Schalke 04 Schalke 04 0 n.V. 1 Der Zweitligist siegte durch das Tor von Bryan Lasme mit 1:0 nach Verlängerung. Großen Anteil daran, dass die Königsblauen im ausverkauften Bruno-Plache-Stadion ohne Gegentreffer blieben, hatte der gebürtige Xantener Heekeren. Der Torhüter aus Alpen-Veen, seit der Vertragsverlängerung des am Wochenende geschonten Stammtorwarts Loris Karius wieder die Nummer zwei, überzeugte seinen Trainer Miron Muslic zuletzt mit starken Trainingsleistungen. „Auf der Torhüter-Position ist es nicht so einfach, jemanden zu belohnen wie auf dem Feld. Aber Justin hatte sich den Einsatz verdient“, sagte der Coach schon im Vorfeld und war auch auf der Pressekonferenz nach Abpfiff voll des Lobes.