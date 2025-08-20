Justin Heekeren überzeugt bei Schalker Zittersieg

Der Fußball stand am Sonntagmittag nach dem Rassismus-Skandal um Christopher Antwi-Adjei im Hintergrund, gesprochen werden musste im Nachgang aber auch über die starke Leistung von Justin Heekeren. Mit viel Mühe ist der FC Schalke 04 beim ambitionierten Regionalligisten 1. FC Lokomotive Leipzig in die zweite DFB-Pokal-Hauptrunde eingezogen.
Der Torhüter aus Alpen-Veen, seit der Vertragsverlängerung des am Wochenende geschonten Stammtorwarts Loris Karius wieder die Nummer zwei, überzeugte seinen Trainer Miron Muslic zuletzt mit starken Trainingsleistungen. „Auf der Torhüter-Position ist es nicht so einfach, jemanden zu belohnen wie auf dem Feld. Aber Justin hatte sich den Einsatz verdient“, sagte der Coach schon im Vorfeld und war auch auf der Pressekonferenz nach Abpfiff voll des Lobes.
„Er hat die Null gehalten. Da steht dann ein Guter zwischen den Pfosten. Justin war in den brenzligen Situationen konzentriert und voll im Spiel. Er hat sehr gut reagiert, war präsent, mutig und selbstbewusst. Er hat bis zum Schluss für Ruhe gesorgt und die Bälle sicher heruntergepflückt. Bei der Performance aus den letzten sechs, sieben Trainingswochen hatte ich gar keine Zweifel, dass er so spielen kann“, so Muslic weiter. Der 24-Jährige zahlte das Vertrauen eindrucksvoll zurück. Der Keeper wurde speziell im ersten Durchgang einige Male geprüft, strahlte nicht nur mit seinen Paraden viel Sicherheit aus und lenkte zwei Distanzschüsse stark um den Pfosten. Für den S04 geht es am Samstag in der zweiten Liga mit dem Topspiel und Ruhrpott-Derby gegen den VfL Bochum in der Veltins-Arena weiter. Heekeren wird dann wieder auf der Bank Platz nehmen. Dauerhafter Pokalkeeper soll er laut Muslic nicht werden. Einige Pluspunkte hat er dennoch eingefahren.