Justin Heekeren sucht in Anderlecht seine Rolle

Justin Heekeren ist beim RSC Anderlecht noch nicht am Ziel. Rund ein halbes Jahr nach seinem Wechsel vom FC Schalke 04 zum belgischen Spitzenklub weiß der gebürtige Xantener zum Ende der laufenden Sommervorbereitung noch immer nicht um seine neue Rolle.
Nachdem der 26-Jährige im April bei seinem vielversprechenden Debüt gegen KAA Gent direkt zum „Man of the Match“ gewählt worden war, schien sich die Tür zur Nummer eins weit zu öffnen. Unter dem neuen Trainer Vitor Bruno wurden die Karten jedoch komplett neu gemischt. Der „Hype“ flachte ein Stück weit ab, wie die belgischen Medien übereinstimmend berichten.
Heekeren gilt in Anderlecht zwar als Torhüter mit großer Zukunft, einen Stammplatz zum Ligastart hat der Herausforderer aber noch nicht sicher. Stattdessen liefert er sich weiter einen offenen Konkurrenzkampf mit dem erfahrenen Colin Coosemans (33), dessen Nachfolge der frühere Schalker langfristig antreten soll.
In den bisherigen Testspielen teilten sich beide Torhüter die Einsatzzeiten nahezu gleichmäßig. Meist absolvierte jeder eine Halbzeit, sodass der neue portugiesische Coach beide Schlussmänner unter identischen Bedingungen vergleichen konnte.
Heekeren war im Januar als Herausforderer zum Traditionsverein gewechselt. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison durfte der Torwart aus Alpen-Veen noch einmal über die volle Distanz ran, konnte die deutliche 1:5-Niederlage beim späteren belgischen Meister Union Saint-Gilloise allerdings nicht verhindern.
Die vergangene Spielzeit schloss Anderlecht auf dem sechsten Tabellenplatz ab. In dieser Woche kämpft der Rekordmeister um den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde der Europa League. Das Hinspiel beim schwedischen Vertreter Hammarby IF endete 1:1, Heekeren verfolgte die Partie 90 Minuten lang von der Bank. Am 9. August startet der RSC mit einem Heimspiel gegen La Louviere in die Jupiler Pro League. Bis dahin soll der Torwart-Zweikampf entschieden sein.
Mit Moussa Ndiaye begrüßte Heekeren in diesem Sommer zudem einen weiteren Profi mit Schalke-Vergangenheit. Der Defensivspieler kehrte nach seiner Leihe zu den Königsblauen, mit denen er im Mai den Bundesliga-Aufstieg feierte, nach Brüssel zurück. Der S04 sah nach der Verpflichtung von Robin Gosens von einer festen Verpflichtung des Linksverteidigers ab.