Justin Heekeren sucht in Anderlecht seine Rolle

Nachdem der 26-Jährige im April bei seinem vielversprechenden Debüt gegen KAA Gent direkt zum „Man of the Match“ gewählt worden war, schien sich die Tür zur Nummer eins weit zu öffnen. Unter dem neuen Trainer Vitor Bruno wurden die Karten jedoch komplett neu gemischt. Der „Hype“ flachte ein Stück weit ab, wie die belgischen Medien übereinstimmend berichten.