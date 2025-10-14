Justin Heekeren in Dublin im Blickpunkt

Der letzte reguläre Europapokal-Auftritt, das Champions-League-Achtelfinale bei Manchester City, liegt zwar schon sechs Jahre zurück, doch am Samstag lebte das Gefühl von „Schalke international“ zumindest für einen Nachmittag wieder auf. Mittendrin: Justin Heekeren. Rund 2000 mitgereiste Fans aus dem Ruhrgebiet begleiteten den Zweitligisten am Wochenende nach Irland, wo der Bohemian FC Dublin die Königsblauen im ausverkauften Dalymount Park spät mit 3:2 besiegte.

Trainer Miron Muslic nutzte die Länderspielpause für ein Testspiel beim irischen Erstligisten und schickte einen großen Teil seiner zweiten Reihe aufs Feld – unter anderem durfte Ersatzkeeper Heekeren wieder auf die Linie. Für den 24-jährigen Torhüter aus Alpen-Veen war es der erste Einsatz seit dem Pokal-Erstrundensieg am 17. August bei Lok Leipzig.

Der Schlussmann zeigte in Dublin mehrfach seine Klasse, parierte gleich drei brenzlige Situationen stark und hielt sein Team lange im Spiel. Beim zweiten der drei Gegentore allerdings sah der gebürtige Xantener nicht gut aus, als er einen Ball im Strafraum nicht richtig greifen konnte.

Heekerens Zukunft bei seinem Herzensverein bleibt ungewiss. Sein 2022 unterschriebener Vertrag läuft zum 30. Juni 2026 aus. Dennoch gilt er im Schalker Team als beliebter Charakter. Auf den Social-Media-Kanälen des Vereins ist er regelmäßig präsent, im Mannschaftsgefüge hat er einen guten Stand und zählt Führungsspieler Ron Schallenberg zu seinen engeren Freunden. Ob bei Feierlichkeiten vor der Kurve oder im Training – der Schlussmann ist textsicher bei den Gesängen und stets mit einem Lächeln auf den Lippen dabei.

Lob erhielt Heekeren öffentlich bereits auch von Coach Muslic. Im kommenden Zweitliga-Topspiel am Freitagabend bei Hannover 96 wird allerdings wieder die unangefochtene Nummer eins, Loris Karius, zwischen die Pfosten rücken. Für Heekeren und Co. geht es darum, den starken Saisonstart fortzusetzen und sich weiter in der Spitzengruppe der Zweiten Liga festzusetzen.