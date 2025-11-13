 Justin Heekeren fühlt Schalke – auch auf der Ersatzbank

Justin Heekeren hat sich in dieser Woche offen über seine derzeitige Rolle beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 geäußert. In der laufenden Saison muss sich der Torhüter aus Alpen-Veen zwischen Geduld und Leidenschaft üben – als Ersatzmann hinter dem unangefochtenen Stammtorwart Loris Karius, der bei den Königsblauen einen beeindruckenden Lauf hinlegt.

Die aktuelle Nummer eins hielt in zwölf Einsätzen gleich sechsmal die Null und ist einer der Garanten für den überraschenden Aufschwung unter Trainer Miron Muslic. Für Heekeren, der bis zur Rückrunde der vergangenen Saison noch zwischen den Pfosten stand, gibt es aktuell kein Vorbeikommen am früheren Liverpool-Keeper.

Doch der 24-Jährige bleibt professionell, bietet sich trotz des dauerhaften Reservisten-Daseins in jedem Training an und lebt jede Partie an der Seitenlinie bei seinem Herzensverein emotional mit – manchmal etwas zu leidenschaftlich: Beim jüngsten 1:0-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen Elversberg, der den S 04 auf einen direkten Aufstiegsplatz beförderte, sah er von der Bank aus sogar die Gelbe Karte. „Die Entscheidung ist gegen mich gefallen“, sagte Heekeren in einem Interview mit der WAZ zu seiner Situation. Der Keeper, der bislang 33 Pflichtspiele für Schalke bestritten hat, kam in dieser Saison lediglich im Pokal-Erstrundenspiel in Leipzig und in einigen Testspielen zum Einsatz. Die Lage sei nicht leicht, gibt er zu, doch ans Aufgeben denkt er nicht.