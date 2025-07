Justin Heekeren: „Die Leute sollen reden – das ist mir egal“

Als einer von fünf Torhütern bereitet sich Justin Heekeren in dieser Woche mit dem FC Schalke 04 im österreichischen Stubaital auf die neue Zweitliga-Saison vor. Im RP-Gespräch äußerte sich der Keeper aus Alpen-Veen nach dem Testspielsiegs in Bocholt über seine Rolle des Herausforders beim Traditionsklub.

Beim ambitionierten Regionalligisten konnte sich der 24-Jährige in 60 Minuten zweimal auszeichnen und parierte unter anderem im Eins-gegen-eins gegen den Rheinberger Nicolas Hirschberger stark. „Mit Ball muss noch etwas mehr kommen. Aber gerade für unsere Defensive war es ein guter Test“, lobte Heekeren die mit Timo Becker und dem bosnischen Nationalspieler Nikola Katic verstärkte Abwehr. Dahinter wird sich von nun an der im Sommer fest verpflichtete Karius einreihen, Heekeren muss zum Saisonstart wieder auf der Bank Platz nehmen.

Weil Schalkes Nummer eins Loris Karius nach seiner Wadenverletzung kürzlich erst wieder auf den Rasen zurückgekehrt ist, stand Justin Heekeren in den bisherigen beiden Schalker Testspielen jeweils von Beginn an zwischen den Pfosten. Sowohl gegen eine Bentheimer Amateur-Auswahlmannschaft (9:1) als auch am Samstag beim 120-Minuten-Test beim 1. FC Bocholt (3:2) hielt der gebürtige Xantener seinen Kasten in der ersten Hälfte bis zu seiner Auswechslung sauber.

Ein Wechsel kam für den jungen Schlussmann dennoch nicht infrage. Bis 2026 ist er noch an seinen Herzensverein gebunden. „Es ist das Gleiche wie in der letzten Saison“, sagt Heekeren zu seiner Rolle als Herausforderer. „Ich versuche, Druck zu machen. Dann werden wir sehen, was passiert.“ Nicht nur von Karius, der einst mit dem FC Liverpool im Champions-League-Finale stand, nimmt Schalkes Nummer zwei mit Blick auf seine persönliche Entwicklung eine Menge mit. „An sich kann man sich von allen Torhütern viel abschauen. Wir stützen uns da alle gegenseitig.“

In seinen drei Jahren bei den Königsblauen lernte der Torhüter mit Thomas Reis, Karel Geraerts, Kees van Wonderen und Miron Muslic bereits vier verschiedene Trainer kennen. Die ersten Wochen unter dem neuen Chefcoach und dem beförderten Torwarttrainer Volkan Ünlü verliefen vielversprechend. „Wir kommen sehr gut aus. Die Stimmung in der Mannschaft ist allgemein sehr gut. Es ist viel Feuer drin. Das Trainerteam bringt viel Schwung rein, mit klaren Ansagen und Anforderungen. Sie erklären sehr gut, was sie von uns wollen und wie wir es umsetzen sollen.“

Die Richtung stimmt

Nach zwei Jahren im Abstiegskampf machen diese Eindrücke Mut, dass Schalke die sportliche Talfahrt beenden und eine zumindest mal eine ruhigere Saison bevorstehen könnte. Doch das Auftaktprogramm hat es in sich. Und Heekeren wird wissen, wie schnell sich die anfängliche Euphorie wieder ins Gegenteil umschlagen kann. Mit dem anhaltenden, öffentlichen Druck und der Kritik in sozialen Medien geht er derweil gelassen um und blendet die negativen Kommentare einfach aus: „Die Leute sollen reden – das ist mir egal.“

Und auch seiner Familie in Veen stattet der prominenteste Fußballer des Kreises Moers noch regelmäßige Besuche ab, noch vor dem Spiel in Bocholt schaute er am Wochenende bei seinen Eltern vorbei. Nur das große Jugend-Pfingstturnier seines Heimatvereins Borussia Veen musste er in diesem Jahr auslassen – zeitgleich genoss Heekeren seiner mit Freundin Leonie die Sonne Spaniens. „Ich bin gerne und regelmäßig zuhause, kenne gefühlt jeden in Veen. Der Kontakt reißt nie ab.“ In seinem Dorf dort wird man aufmerksam verfolgen, wie sich die Zukunft eines Veener Jungen beim großen FC Schalke 04 gestalten wird.