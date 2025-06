 Justin Francis wird zum Gegenspieler des 1. FC Kleve

Der Kader des 1. FC Kleve für die neue Saison in der Oberliga Niederrhein ist so gut wie komplett. Einige Abgänge sind auch schon bei anderen Vereinen untergekommen – und nun auch Justin Francis. Der 21-jährige Außenverteidiger, der nur ein Jahr beim 1. FC aktiv war, wird die Klever verlassen, aber auch wiedersehen. Denn er bleibt in der Oberliga aktiv. Der Abwehrmann hat sich dem Oberliga-Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler angeschlossen. Das Team belegte in der vergangenen Saison mit sechs Punkten Vorsprung den ersten Tabellenplatz in der Landesliga, Gruppe 1, und greift nun in der Oberliga an.