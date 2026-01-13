Justin Cloppat wechselt vom SV Eichede zum SV Todesfelde

Sportdirektor Robert Balazs erklärt: „Justin hat sich bei seinen bisherigen Stationen hervorragend entwickelt und war zuletzt ein absoluter Fixpunkt. Er überzeugt durch taktische Disziplin, Kopfballstärke und eine sehr saubere Spieleröffnung. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen wird.



Geschäftsführer Heiko Spiering ergänzt: „Justin Cloppatt ist ein herausragender Oberligaspieler. Mit ihm werden wir unsere ohnehin sehr gute Defensive nochmals qualitativ verstärken. Herzlich willkommen beim SV Todesfelde, Justin.“





Auch Cheftrainer Björn Sörensen freut sich auf den Neuzugang: „Unsere Mannschaft wird mit Justin noch besser werden. Das Trainerteam freut sich sehr, dass Justin sich für unseren SV Todesfelde entschieden hat.“



Justin Cloppatt selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe beim SVT: „Ich freue mich sehr auf die Zukunft beim SV Todesfelde. Vor allem die sportlichen Ziele und die sehr guten Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt. Jetzt freue ich mich darauf, schnell meine Mitspieler kennenzulernen und die tolle Atmosphäre im JODA Sportpark zu erleben.“



Der SV Todesfelde heißt Justin Cloppatt herzlich willkommen und freut sich auf die gemeinsame Zukunft.