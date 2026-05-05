Justin Borchers kehrt zum SV Lengede zurück

Der SV Lengede hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt und verstärkt sich auf der Torhüterposition. Das gab der Verein via Instagram bekannt..
Mit Justin Borchers kommt ein 20-jähriger Keeper von GW Vallstedt, der mit 1,93 Metern Körpergröße sowie einer fundierten Ausbildung – unter anderem bei Eintracht Braunschweig – viel Potenzial mitbringt.
Der junge Torhüter überzeugt laut Verein vor allem durch seine Ruhe, sein Stellungsspiel und seine Reaktionsschnelligkeit. Besonders auf der Linie sowie in Eins-gegen-eins-Situationen soll er seine Stärken einbringen und für zusätzliche Sicherheit sorgen.
Auch Borchers selbst blickt positiv auf seine neue Aufgabe: „Ich habe mich für den SVL entschieden, weil ich hier bereits in meiner Jugend gespielt habe und mich damals wie heute sehr wohlfühle. Der Verein hat für mich eine besondere Bedeutung.“
Für die Zukunft hat der Torwart klare Ziele: Er möchte sich weiterentwickeln, dem Team helfen und seinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten.