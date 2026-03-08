Just-Dreierpack: Riede triumphiert im Kellerduell

– Foto: Lennart Blömer

Auf die Erfolgsspur geriet der MTV durch einen Elfmeter, den Kapitän Maik Stöver souverän ins linke Eck verwandelte (20.). Marvin Just ließ in der 33. Minute das 2:0 folgen. Mit der Führung im Rücken agierte Riede auch nach dem Seitenwechsel weiter druckvoll. Just erhöhte schnell auf 3:0. Der SVA hatte nur wenig entgegenzusetzen, kam aber dennoch durch Daniel Bolte zum Anschlusstreffer (71.). Das Geschehen gestaltete er jedoch weiterhin nicht offen. Denn keine 180 Sekunden später stellte Stöver den Drei-Tore-Abstand wieder her. Just traf sogar noch zum 5:1 und schnürte damit einen Dreierpack.