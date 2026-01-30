Jussi Gerberding kehrt zum Bovender SV zurück Verletzung wird in Deutschland auskuriert von NK · Heute, 22:49 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rocco Bartsch

Der Bovender SV erhält zur Rückserie personelle Verstärkung in der Defensive: Innenverteidiger Jussi Gerberding wird das Team in der zweiten Saisonhälfte unterstützen. Der 1,94 Meter große Abwehrspieler hatte sich beim Turnier in der S-Arena eine Ellenbogenverletzung zugezogen und konnte seine geplante Rückreise in die USA nicht antreten. Seit 2022 studiert Gerberding an der Clayton State University im Studiengang Bachelor of Business Administration.

In gemeinsamer Abstimmung wurde entschieden, die Rehabilitation bis Ende Juli in Deutschland fortzusetzen. Damit ergibt sich für Gerberding zugleich die Möglichkeit, den BSV sportlich zu unterstützen. Bereits in der vergangenen Saison spielte der Defensivspieler drei Mal für den Landesligisten. Trainer Yannick Broscheit freut sich über die Rückkehr des ehemaligen Jugendspielers:

„Jussi ist jung, groß, sehr stabil und extrem zweikampfstark. Er verfügt über einen guten Spielaufbau und ein ausgeprägtes Spielverständnis. Das wird uns insbesondere gegen den Ball zusätzliche Stabilität geben. Außerdem kennt er einen Großteil der Mannschaft bereits – das ist ein riesiger Vorteil.“