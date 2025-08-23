Juricinec schießt Gau-Odernheim in die Spitzengruppe

Noah Juricinec (rechts) schnürte einen Doppelpack. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Vier Spiele, neun Punkte – das hätten sie beim TSV Gau-Odernheim nach ihrem erstmaligen Aufstieg in die Oberliga nicht einmal zu träumen gewagt. Doch nach dem 2:0 (1:0)-Sieg bei den Sportfreunden Eisbachtal findet sich die Petersberg-Elf in der Spitzengruppe wieder. Das wird, darüber ist sich wohl jeder im Klaren, nicht so bleiben. Aber den, so Trainer Florian Diel, „richtig geilen Saisonstart“ nimmt dem TSV niemand mehr.

Spannend war zu sehen, wie die Gau-Odernheimer auf den Rückschlag gegen Engers (0:2) vom Mittwoch reagieren würden. Mit sechs Wechseln, der Frische wegen. Und mit einer, so Diel, „sehr souveränen“ Leistung. Keine zwingende Torchance für die Platzherren gab es zu notieren. Ob heimische Presse, gegnerischer Trainer oder die Fans – am hoch verdienten Gäste-Sieg ließ niemand Zweifel. Und das ohne Kapitän Jakob Friedrich, der privat verhindert war – und nach dem Spiel prompt fernmündlich anbot, seine Binde häufiger an Noah Juricinec abzutreten. Der Vizekapitän nämlich war mit seinem Doppelpack der Matchwinner. Erst versenkte Juricinec einen Foulelfmeter, der an Belel Meslem verübt worden war, souverän (15.). Dann hob der Defensiv-Allrounder den Ball von der Strafraumkante aus nach einem abgeprallten Meslem-Freistoß über den Keeper ins Netz (52.). „Da war er handlungsschnell und hatte auch die nötige Portion Glück“, strahlt Diel.