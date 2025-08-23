Juricinec schießt Gau-Odernheim in die Spitzengruppe

Vier Spiele, neun Punkte – das hätten sie beim TSV Gau-Odernheim nach ihrem erstmaligen Aufstieg in die Oberliga nicht einmal zu träumen gewagt. Doch nach dem 2:0 (1:0)-Sieg bei den Sportfreunden Eisbachtal findet sich die Petersberg-Elf in der Spitzengruppe wieder. Das wird, darüber ist sich wohl jeder im Klaren, nicht so bleiben. Aber den, so Trainer Florian Diel, „richtig geilen Saisonstart“ nimmt dem TSV niemand mehr.
Vier Spiele, neun Punkte – das hätten sie beim TSV Gau-Odernheim nach ihrem erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Oberliga nicht einmal zu träumen gewagt. Doch nach dem 2:0 (1:0)-Sieg bei den Sportfreunden Eisbachtal findet sich die Petersberg-Elf in der Spitzengruppe wieder. Das wird, darüber ist sich wohl jeder im Klaren, nicht so bleiben. Aber den, so Trainer Florian Diel, „richtig geilen Saisonstart“ nimmt dem TSV niemand mehr.
Spannend war zu sehen, wie die Gau-Odernheimer auf den Rückschlag gegen Engers (0:2) vom Mittwoch reagieren würden. Mit sechs Wechseln, der Frische wegen. Und mit einer, so Diel, „sehr souveränen“ Leistung. Keine zwingende Torchance für die Platzherren gab es zu notieren. Ob heimische Presse, gegnerischer Trainer oder die Fans – am hoch verdienten Gäste-Sieg ließ niemand Zweifel.
Und das ohne Kapitän Jakob Friedrich, der privat verhindert war – und nach dem Spiel prompt fernmündlich anbot, seine Binde häufiger an Noah Juricinec abzutreten. Der Vizekapitän nämlich war mit seinem Doppelpack der Matchwinner. Erst versenkte Juricinec einen Foulelfmeter, der an Belel Meslem verübt worden war, souverän (15.). Dann hob der Defensiv-Allrounder den Ball von der Strafraumkante aus nach einem abgeprallten Meslem-Freistoß über den Keeper ins Netz (52.). „Da war er handlungsschnell und hatte auch die nötige Portion Glück“, strahlt Diel.
Keeper Diel hat nicht viel zu tun
Viel mehr Material für ein Highlight-Video kam gar nicht zusammen. Das lag daran, dass die Abwehr um Debütant Felix Schrod herum sattelfest stand. Und dass der TSV seine Möglichkeiten nicht gut ausspielte. Drei, vier Mal, berichtet Diel, fehlte vor dem Seitenwechsel der letzte Pass. „Wir haben mit unserer defensiven Struktur auch offensiv besser gespielt als der Gegner“, resümiert Diel, „leider haben wir es in einer sehr guten ersten Halbzeit nicht geschafft, ein zweites Tor nachzulegen.“
Das machte aber nichts, weil Juricinecs 2:0 den Sportfreunden rasch nach dem Seitenwechsel in die Parade fuhr. Danach ergab sich nach beiderseits eher abwartendem Spiel eine seitens der Platzherren dominanter geführte Partie, ohne dass Keeper Daniel Diel jedoch rettend hätte eingreifen müssen. Mit frühem Dreifachwechsel brachte der TSV-Trainer wiederum Frische in die Partie. Leart Rexhepi hatte im Konter das 3:0 auf dem Fuß, zielte aber ans Außennetz.
Pokalspiel bei A-Klassist
Das Comeback von Konstantin Breiden sowie Urfan Nasserys Rückkehr in die Startelf gaben dem Coach ebenso ein gutes Gefühl für die nächsten Wochen wie die höchst verlässliche Leistung der neu zusammengebauten Abwehr. „Das Motto heute war, dass Niederlagen auch die Sinne schärfen können und man noch eine Schippe drauf legen sollte“, betont Florian Diel. Und zieht Zwischenbilanz: „Neun Punkte, das ist schon krass nach vier Spielen. Das ist das gute Polster, das ich mir gewünscht hatte.“
Der Aufsteiger hat seine Start-Euphorie in reichlich Zählbares umgemünzt. Die vier Heimspiele am Stück gegen Hochkaräter, beginnend Sonntag (15 Uhr) gegen die TuS Koblenz, können nun unbeschwert angegangen werden. Die nächste Auswärtsreise führt den TSV dann am Mittwoch, 3. September, im Pokal zum SV Buhlenberg, der in der A-Klasse Birkenfeld aktiv ist.
TSV Gau-Odernheim: Diel – Juricinec, Schrod, Nassery (72. Breiden) – Zundel, Maier (59. Breitenbruch), Dietrich, Meininger – Gümüs (59. Dimitrijevic) – Hahn (77. Öztürk), Meslem (59. Rexhepi).