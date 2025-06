Juri Schlingmann verlässt Weiche

Der Vertrag mit dem Mittelstürmer läuft zum 30. Juni 2025 aus. Nach seinem Bachelor-Studium war der gebürtige Flensburger vor einem Jahr aus den USA in seine Heimatstadt zurückgekommen. Juri Schlingmann ist damit der achte Spieler, der Weiche in diesem Sommer verlassen wird. Zuvor waren bereits die Abgänge von Ben Opoku (TSG Hoffenheim II), Malte Petersen (Holstein Kiel II), Pelle Hoppe (Blau-Weiß Lohne), Jovan Jovic, Gustav Karimi, Paul Thieler (alle aktuell noch ohne Verein) und Karim Hüneburg (nach Leih-Ende zurück zu Eintracht Braunschweig) kommuniziert geworden.

Juri Schlingmann hatte noch den Trainingsauftakt am späten Dienstagnachmittag mit dem Kader absolviert und sich in gewohnter Weise engagiert gezeigt. Dabei hatte er ursprünglich ohnehin einen Studium-bedingten Wechsel ins Ausland angestrebt. Die Vereinbarkeit seiner beruflichen Situation mit den leistungssportlichen Ansprüchen eines Regionalligisten war letztlich nicht mehr gegeben. Daher wird der Vertrag nunmehr zum 30. Juni auslaufen, ohne verlängert zu werden. So verlässt der Mittelstürmer den SC Weiche mit unbekanntem Ziel. Von der Mannschaft hat sich Juri Schlingmann bereits am Mittwochnachmittag verabschiedet. „Ich hatte eine sehr schöne Zeit bei Weiche und habe es genossen, im Manfred-Werner-Stadion vor den Fans zu spielen“, blickt der 24-Jährige zurück, um zu ergänzen: „Es gab viele schöne Momente, wie etwa auch vor 6.000 Zuschauern in Meppen zu spielen. Das kann mir keiner mehr nehmen. Dafür bin ich sehr dankbar.“