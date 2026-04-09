Juri Malina verstärkt den MTV Römstedt zur neuen Saison

Der MTV Römstedt kann zur kommenden Spielzeit einen vielversprechenden Neuzugang präsentieren: Mit Juri Malina schließt sich ein 22-jähriger Offensivspieler dem Verein an. Der Wechsel erfolgt vom MTV Barum, wo Malina in den vergangenen zwei Jahren aktiv war.

Der gebürtige Spieler aus der Region bringt nicht nur fußballerische Qualität, sondern auch eine enge Verbindung zum Umfeld des Vereins mit. In seiner Jugend lief er für die JSG Röbbelbach auf und wurde dort unter anderem von Römstedts Spieler Henrik Tutas trainiert. Entsprechend vertraut ist ihm das Umfeld bereits, was den Einstieg zusätzlich erleichtert haben dürfte.

Auch sportlich konnte Malina bereits erste Eindrücke hinterlassen. In mehreren Trainingseinheiten integrierte er sich schnell in die Mannschaft und überzeugte dabei sowohl auf als auch neben dem Platz mit einem positiven Auftreten.