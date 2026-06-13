Jupp-Tillmanns-Sportwoche endet mit drei Aldekerker Aufstiegsfeiern Das beliebte Großereignis der Alderkerker Fußballer vom „Bläk“ hat es diesmal ganz besonders in sich. Die erste Mannschaft eilt nach dem Triumph in Vernum sofort zurück, um den Getränkewagen zu stürmen. Die Höhepunkte der Veranstaltung im Überblick. von RP / Niklas Hegmans · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

In Aldekerk gab es viel Grund zur Freude. – Foto: Timo Babic

Kerken Sonne, Regenschauer, starker Wind – das Wetter schlug bei der 44. Auflage der Jupp-Tillmanns-Sportwoche seine Kapriolen. Der Begeisterung der mehr als 150 Mannschaften und rund 1200 Spielerinnen und Spieler, die der FC Aldekerk in der Landwehr-Arena begrüßte, tat dies keinen Abbruch.

„Die Stimmung war an allen Tagen ausgezeichnet. Es gab auch keine ernsthaften Verletzungen. Und das ist bei allem sportlichen Ehrgeiz das Wichtigste“, sagte Jakob Franke vom Jugendvorstand des Gastgebers. Traditionell eröffneten die Frauen und Altherren-Teams den Turnierreigen. Viele Spielerinnen und Spieler blieben nach den Wettbewerben noch vor Ort und verbrachten die dritte Halbzeit am Aldekerker „Bläk“. An den folgenden Tagen stand der Nachwuchs im Mittelpunkt. Ging das Turnier der E-Junioren noch reibungslos über die Bühne, so mussten anschließend die Spiele der D-Junioren wegen des Regens und starker Windböen vorsichtshalber mehrfach unterbrochen werden.

Langeweile kam bei den Mädchen und Jungen dennoch nicht auf. Die Nachwuchskicker vergnügten sich an den Verpflegungsständen und in der Cafeteria und genossen die zahlreichen Attraktionen rund um den Platz. Pünktlich zum C-Jugend-Turnier beruhigte sich das Wetter wieder, diesmal konnten sämtliche Partien problemlos ausgetragen werden. Karaoke-Runde sorgt für ausgelassene Atmosphäre Zum Start ins Wochenende boten die A- und B-Junioren viele sehenswerte Kombinationen, intensive Zweikämpfe und einige schöne Tore. Lange dauert es nicht mehr, bis sich die Klubs am Niederrhein auf Verstärkungen aus den eigenen Reihen freuen dürfen. Nach dem letzten Schlusspfiff ging es direkt mit einer großen Karaoke-Runde weiter im Programm – die mitunter gewöhnungsbedürftigen Gesangseinlagen sorgen Jahr für Jahr für eine ausgelassene Atmosphäre in der Landwehr-Arena.