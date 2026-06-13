Jupp-Tillmanns-Sportwoche endet mit drei Aldekerker Aufstiegsfeiern

Kerken Sonne, Regenschauer, starker Wind – das Wetter schlug bei der 44. Auflage der Jupp-Tillmanns-Sportwoche seine Kapriolen. Der Begeisterung der mehr als 150 Mannschaften und rund 1200 Spielerinnen und Spieler, die der FC Aldekerk in der Landwehr-Arena begrüßte, tat dies keinen Abbruch.
„Die Stimmung war an allen Tagen ausgezeichnet. Es gab auch keine ernsthaften Verletzungen. Und das ist bei allem sportlichen Ehrgeiz das Wichtigste“, sagte Jakob Franke vom Jugendvorstand des Gastgebers.
Traditionell eröffneten die Frauen und Altherren-Teams den Turnierreigen. Viele Spielerinnen und Spieler blieben nach den Wettbewerben noch vor Ort und verbrachten die dritte Halbzeit am Aldekerker „Bläk“. An den folgenden Tagen stand der Nachwuchs im Mittelpunkt. Ging das Turnier der E-Junioren noch reibungslos über die Bühne, so mussten anschließend die Spiele der D-Junioren wegen des Regens und starker Windböen vorsichtshalber mehrfach unterbrochen werden.
Langeweile kam bei den Mädchen und Jungen dennoch nicht auf. Die Nachwuchskicker vergnügten sich an den Verpflegungsständen und in der Cafeteria und genossen die zahlreichen Attraktionen rund um den Platz. Pünktlich zum C-Jugend-Turnier beruhigte sich das Wetter wieder, diesmal konnten sämtliche Partien problemlos ausgetragen werden.
Zum Start ins Wochenende boten die A- und B-Junioren viele sehenswerte Kombinationen, intensive Zweikämpfe und einige schöne Tore. Lange dauert es nicht mehr, bis sich die Klubs am Niederrhein auf Verstärkungen aus den eigenen Reihen freuen dürfen. Nach dem letzten Schlusspfiff ging es direkt mit einer großen Karaoke-Runde weiter im Programm – die mitunter gewöhnungsbedürftigen Gesangseinlagen sorgen Jahr für Jahr für eine ausgelassene Atmosphäre in der Landwehr-Arena.
Richtig voll wurde es auf dem Sportplatz noch einmal beim Bambini-Treff. Insgesamt 35 Mannschaften sorgten für ein buntes Durcheinander aus Trikots, Bällen und Jubelrufen, der FC Aldekerk hatte für seine jüngsten Gäste Hüpfburgen, Kinderschminken und eine Kinderdisco vorbereitet. Fehlen durfte natürlich auch nicht das beliebte Spaßturnier „Unser Dorf spielt Fußball“. Einmal im Jahr ermitteln Freizeit- und Thekentruppen den Dorfpokalsieger – diesmal waren die „Zwettitos“ an der Reihe.
Der sportliche Höhepunkt der Jupp-Tillmanns-Sportwoche ließ diesmal bis zum Schluss auf sich warten. Zunächst waren noch die F-Junioren im Einsatz. Als die ersten Helfer bereits mit den Aufräumarbeiten beginnen wollten, traf die gute Nachricht aus Geldern ein. Dort hatte soeben die erste Mannschaft des FC Aldekerk mit einem 5:1 bei GW Vernum die Rückkehr in die Bezirksliga perfekt gemacht und eilte sofort zurück in die Heimat, um den Getränkewagen zu stürmen. Die Spieler der Meistermannschaft befanden sich in erfolgreicher Gesellschaft. Die dritte Mannschaft stieß nämlich auf den Aufstieg in die Kreisliga B an, die Aldekerker A-Junioren feierten derweil die Meisterschaft in der Leistungsklasse und damit den Sprung in die Grenzlandliga.
Ein Hinweis für alle Besucher, die bei der großen Tombola ihr Glück versucht haben: Der Verein hat auf seiner Homepage www.fcaldekerk.de die Nummern der Gewinnlose veröffentlicht. Die entsprechenden Gewinne können an den dort genannten Terminen am Sportplatz abgeholt werden. Die nächste Jupp-Tillmanns-Sportwoche geht vom 26. bis zum 30. Mai 2027 über die Bühne – die ersten Anmeldungen liegen Jakob Franke und seinem Organisatorenteam bereits vor.