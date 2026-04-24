Juniorinnen: Zwei Talente der Borussia für die U17-EM nominiert Zum 20-köpfigen DFB-Kader gehören Fiona Itgenshorst und Mia Giesen von Borussia. Beide zählen zu den Stammkräften des Teams. Das U17-EM-Turnier in Nordirland beginnt bereits am 4. Mai, weshalb beide Spielerinnen der Borussia zunächst fehlen. von Daniel Brickwedde · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Fiona Itgenshorst (links) und Mia Giesen (rechts) vertreten Deutschland bei der U17-EM. – Foto: Borussia Mönchengladbach

Zwei Spielerinnen von Borussia Mönchengladbach sind in den deutschen U17-Kader für die Europameisterschaft berufen worden. Nationaltrainerin Sabine Loderer berücksichtigte für das 20-köpfige Aufgebot unter anderem Fiona Itgenshorst und Mia Giesen.

Die beiden 17-Jährigen stammen aus der Jugend der Borussia und haben sich in dieser Saison als Stammspielerinnen in der 2. Bundesliga etabliert. Zudem nehmen Giesen und Itgenshorst seit der U15 regelmäßig an DFB-Lehrgängen teil und gehören zu den erfahreneren Akteurinnen des EM-Kaders. Für beide ist es allerdings das erste große Turnier im Nationaltrikot. Den größten Block im Aufgebot stellt der Nachwuchs des SC Freiburg: Fünf Spielerinnen kommen aus dem Breisgau. Der FC Bayern München stellt drei Nationalspielerinnen – danach folgt bereits Borussia Mönchengladbach.

„Eine Europameisterschaft spielen zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes. Die Mädels haben sich die Teilnahme in den vergangenen knapp zwei Jahren erarbeitet und es absolut verdient, unsere Farben in Nordirland zu vertreten“, wird Nationaltrainerin Sabine Loderer in einer Pressemitteilung zitiert. Ein konkretes Ziel formulierte sie indes nicht:„Wenn wir in jeder Partie mit der Überzeugung, dem Mut und der Intensität auftreten, die unsere Mannschaft auszeichnen, werden wir in diesem Turnier weit kommen.“ Für die vergangenen beiden Europameisterschaften 2024 und 2025 hatten sich die deutschen U17-Frauen jeweils nicht qualifiziert. Zum EM-Auftakt trifft der DFB-Nachwuchs am 4. Mai (19 Uhr) in Coleraine auf Norwegen. Weitere Gegner sind England am 7. Mai (16 Uhr) und Gastgeber Nordirland am 10. Mai (16 Uhr) – beide Spiele finden in Larne statt. Die Halbfinals sowie das WM-Playoff-Spiel der beiden Gruppendritten sind für den 14. Mai terminiert, das Finale in Belfast steigt am 17. Mai.