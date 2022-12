– Foto: Yvonne Gottschlich

Juniorinnen-Hallenrunde steht bevor

Karlsruhe. Für die Mädels startet am Wochenende die Hallenrunde: Die D-, C- und B-Juniorinnen spielen in einer Meisterschaftsrunde um die Qualifikation für die Badische Endrunde. Die A- und E-Juniorinnen treten in Freundschaftsrunden gegeneinander an.

Für die Juniorinnen-Futsal-Hallenrunde haben sich 89 Mannschaften angemeldet. Diese unterteilen sich in 22 B-Juniorinnen-Teams, 25 C-Juniorinnen- und 18 D-Juniorinnen-Mannschaften. Vervollständigt werden sie von acht A-Juniorinnen und 16 E-Juniorinnen-Teams, die lediglich in Freundschaftsrunden antreten werden. In allen Altersklassen spielen die gemeldeten Teams an je zwei Spieltagen in regionaler Einteilung mit fortlaufender Tabelle im Modus Jeder-gegen-Jeden (Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel) gegeneinander. Die Erst- und Zweitplatzierten der der vier Gruppen (B- und C-Juniorinnen) sowie zusätzlich die zwei besten Gruppendritten bei den D-Juniorinnen qualifizieren sich für die Badische Endrunde. B-Juniorinnen B-Juniorinnen Meisterschaftsvorrunde B-Jun. M/Quali Gr. 1 (6 Mannschaften) (Bad. Meisterschaft) Hinrunde am 10.12.22 in Hohenwettersbach Rückrunde am 14.01.23 in Wiesloch B-Jun. M/Quali Gr. 2 (5 Mannschaften) (Bad. Meisterschaft) Hinrunde am 10.12.22 in Walldorf Rückrunde am 08.01.23 in Hohensachsen B-Jun. M/Quali Gr. 3 (6 Mannschaften) (Bad. Meisterschaft) Hinrunde am 10.12.22 in Wiesloch Rückrunde am 14.01.23 in Wiesloch B-Jun. M/Quali Gr. 4 (5 Mannschaften) (Bad. Meisterschaft) Hinrunde am 18.12.22 in Hohensachsen Rückrunde am 08.01.23 in Hohensachsen Karlsruher SC SC Klinge Seckach TSG Hoffenheim Polizei SV Mannheim Post Südstadt Karlsruhe 2 TSV Tauberbischofsheim VfB Wiesloch SG Hohensachsen SpVgg Durlach-Aue FC Wertheim-Eichel JSG Mückenloch- Neckargemünd SC Olympia Neulußheim SV Kickers Büchig SV Laudenbach SSV Waghäusel TSG Rohrbach VfB Grötzingen FC-Astoria Walldorf Post Südstadt Karlsruhe 1 SG HD-Kirchheim VfB Bretten ASV Hagsfeld Modus: Zwei fortlaufende Qualifikations-Spieltage (Hin- und Rückrunde auf zwei Spieltage verteilt im Jeder- gegen-Jeden System) in Gruppen B-Jun. M/Qualifikation Gr. 1 – 4. Die Erst- und Zweitplatzierten der vier Gruppen qualifizieren sich für die Badische Endrunde. Nur die erste Mannschaft eines Vereins kann sich für die Endrunde qualifizieren. Bei Punktgleichheit entscheidet das Torverhältnis. Nur die erste Mannschaft eines Vereins kann sich für die Endrunde qualifizieren. Zweite Mannschaften sind nicht zugelassen. In diesem Fall rücken die Nächstplatzierten der Gruppe nach. Spielzeit: Bei 5 M. => 10 Spiele à 14 Min., Beginn alle 15 Min. = 2:30 Std. Gesamtdauer Bei 6 M. => 15 Spiele à 12 Min., Beginn alle 13 Min. = 3:15 Std. Gesamtdauer C-Juniorinnen C-Juniorinnen Meisterschaftsvorrunde C-Jun. M/Quali Gr. 1 (7 Mannschaften) (Bad. Meisterschaft) Hinrunde am 11.12.22 in Hohenwettersbach Rückrunde am 08.01.23 in Hohensachsen C-Jun. M/Quali Gr. 2 (6 Mannschaften) (Bad. Meisterschaft) Hinrunde am 10.12.22 in Hohenwettersbach Rückrunde am 15.01.23 in Sandhofen C-Jun. M/Quali Gr. 3 (5 Mannschaften) (Bad. Meisterschaft) Hinrunde am 03.12.22 in Tauberbischofsheim Rückrunde am 15.01.23 in Sandhofen C-Jun. M/Quali Gr. 4 (6 Mannschaften) (Bad. Meisterschaft) Hinrunde am 18.12.22 in Hohensachsen Rückrunde am 15.01.23 in Kirrlach FV Fortuna Kirchfeld Karlsruher SC SC Klinge Seckach SG Hohensachsen SpVgg Durlach-Aue Post Südstadt Karlsruhe TSV Tauberbischofsheim TSV Neckarau JSG Ubstadt-Weiher VfB Bretten FC-Astoria Walldorf 2 Polizei SV Mannheim 2 Polizei SV Mannheim 1 TuS Mingolsheim 1 FC Hettingen TSG Hoffenheim TSG Rohrbach ASV Hagsfeld 1 TuS Mingolsheim 2 FC-Astoria Walldorf 1 SC Olympia Neulußheim SV Kickers Büchig SSV Waghäusel ASV Hagsfeld 2 Modus: Zwei fortlaufende Qualifikations-Spieltage (Hin- und Rückrunde auf zwei Spieltage verteilt im Jeder- gegen-Jeden System) in Gruppen B-Jun. M/Qualifikation Gr. 1 – 4. Die Erst- und Zweitplatzierten der vier Gruppen qualifizieren sich für die Badische Endrunde. Nur die erste Mannschaft eines Vereins kann sich für die Endrunde qualifizieren. Bei Punktgleichheit entscheidet das Torverhältnis. Nur die erste Mannschaft eines Vereins kann sich für die Endrunde qualifizieren. Zweite Mannschaften sind nicht zugelassen. In diesem Fall rücken die Nächstplatzierten der Gruppe nach. Spielzeit: Bei 6 M. => 15 Spiele à 12 Min., Beginn alle 13 Min. = 3:15 Std. Gesamtdauer Bei 7 M. => 21 Spiele à 9 Min., Beginn alle 10 Min. = 3:30 Std. Gesamtdauer VR-Talentiade-Cup der D-Juniorinnen D-Juniorinnen Meisterschaftsvorrunde D-Jun. M/Quali Gr. 1 (6 Mannschaften) (Bad. Meisterschaft) Hinrunde am 03.12.22 in Kirrlach