Juniorinnen-Finals im Niederrheinpokal von Samstag auf Sonntag verlegt

Drei Vereine schielen auf drei Titel bei den Juniorinnen. – Foto: Marcel Eichholz

Eigentlich waren die Finalspiele im Niederrheinpokal der Juniorinnen für Samstag geplant, doch der Fußballverband Niederrhein hat von diesem Termin aufgrund der zu erwartenden Temperaturen von bis zu 40 Grad Abstand genommen. Auf dem Kunstrasenplatz bei Rhenania Bottrop, der als Spielort auserkoren wurde, hätten gegen 15.15 Uhr, wenn das Finale der U17 hätte starten sollen, in der Sonne wohl 50 Grad und mehr geherrscht, das ist letztlich nicht zu verantworten.

So wurde letztlich umdisponiert, und eine neue Lösung gefunden. Gespielt werden soll nun einen Tat später, am Sonntag - und zwar früh. Denn dann soll es deutlich weniger heiß sein - und die früheren Anstoßzeiten zudem helfen.

Den Auftakt machen um 9.15 Uhr die U13-Juniorinnen des MSV Duisburg und der SGS Essen, ein absolutes Top-Duell. Die Zebra-Mädels setzten sich im Halbfinale mit 4:1 gegen den SC Krefeld durch, die SGS sogar mit 7:0 bei der DJK Tusa Düsseldorf.

Doppel-Duell SGS gegen MSV

Zur gleichen Paarung kommt es auch bei der U15, das Spiel wird um 10 Uhr angepfiffen. Hier setzte sich der MSV im Halbfinale knapp mit 1:0 gegen den FV Mönchengladbach durch, während die favorisierten Essenerinnen es beim 13:0 beim VfB 03 Hilden so richtig krachen ließen und jetzt natürlich auch den Pokal mitnehmen wollen.

Das U17-Finale ist dann für 11.15 Uhr angesetzt, und auch hier ist die SGS Essen mit von der Partie. Gegner ist diesmal Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacherinnen gewannen im Halbfinale das Stadtduell gegen den FV Mönchengladbach mit 7:1 durch, die SGS Essen besiegte derweil Fortuna Düsseldorf mit 3:1. Hier dürfte es also richtig spannend werden.

Wir berichten für Euch am Sonntag davon, wer auf der Anlage von Rhenania Bottrop die Siegerpokale mit nach Hause nimmt. Nach dieser sehr sinnvollen Verlegung bleibt allen Beteiligten nun zu wünschen, dass am Sonntag alles glatt über die Bühne geht.