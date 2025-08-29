Juniorinnen beginnen gegen Bitburg

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken starte in die neue Runde der Regionalliga Südwest als Titelverteidigerinnen. Zum ersten Heimspiel auf der neuem "Home Base" Kommt der Aufsteiger FC Bitburg in den Völklinger Stadtteil Luisenthal, Das Spiel auf den dortigen Kunstrasenplatz an der Rotstaystr. beginnt um 13 Uhr. Wie im Nachwuchsbereich üblich, gab es im Team von Trainer Tobias Grimm zahlreiche Wechsel. Doch der Trainer ist zuversichtlich, dass sein Team auch diesmal eine gute Runde spielt. Zwei Tage vor dem Spiel sagte er: "Es fehlen bei uns aber zahlreiche Spielerinnen. Wir haben Verletzte, Lea Becker hatte ja einen Kreuzbandriss, ihr fehlt somit ein ganzes Jahr Spielpraxis. Da kann man in fünf Wochen mit dem Einstieg ins Training rechnen. Carmen Kirps hatte einen Außenbandriss, dann fehlt Emma-Jolie Emrich, Theresa Maaß bekam einen Ball an den Kopf, Amy Peter, eine Luxemburgerin, hat die Spielberechtigung noch nicht, Pauline Löb hat sich im ersten Training verletzt, Hannah Dietrich hat eine Zerrung, Anne Marie Coly ist noch im Urlaub, die ist am DFG, und da sind länger Ferien. Wir hatten es schwer, uns gut einzuspielen. Wir brauchen noch drei, vier Wochen, um unsere volle Stärke entfalten zu können., dennoch sind wir für das Bitburg-Spiel optimistisch, auch mit den vielen Ausfällen sollten wir erfolgreich in die Saison starten können".