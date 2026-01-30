Juniorinnen beginnen Fußball-Jahr in Trier

Am Sonntag endet für den Juniorinnen-Nachwuchs des 1. FC Saarbrücken die Winterpause mit dem ersten Testspiel. Das U19-Team tritt bei den in der Rheinlandliga spielenden Frauen des VfL Trier an, das Spiel wird auf dem Kunstrasenplatz an der Clara-Vieweg-Str. im Stadtteil Feyen ausgetragen. "Wir werden diesmal Testspiele mit der U19 austragen, in der aber auch viele U17-Spielerinnen mitspielen. Das hatten wir vor dem Start der Runde nicht. Deshalb spielen wir nun gegen Frauen-Teams, um da auch etwas Körperlichkeit und Robustheit reinzubringen. Das wird uns dann hoffentlich auch für die Ligaspiele weiterbringen", sagte Trainer Tobias Grimm am Freitag. Nicht mit dabei ist Hafida Younis, die zwei Spiele mit der ägyptischen U20-Nationalmannschaft bestreitet, außerdem fehlt die angeschlagene Katharina Hübschen. "Wir haben eine kürzere Vorbereitung, weil wir am Faschingswochenende schon mit einem Nachholspiel beginnen. Wir werden noch zwei Spiele austragen, am Mittwoch beim 1. FC Riegelsberg und am übernächsten Mittwoch bei uns gegen den 1. FC Kaiserslautern. Dann geht es schon los gegen Gütersloh in der U19-Regionalliga", blickt der Trainer auf die kommenden zwei Vorbereitungswochen voraus.