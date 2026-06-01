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Vereinsnachrichten
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Juniorenergebnisse vom Wochenende - Zwei Siege für unsere Teams
Am gestrigen Sonntag gewannen unsere E-Junioren in einem spannenden Spiel am Ende deutlich mit 7:3 gegen die Mannschaft der SG Jagdshof. Auch unsere D2-Junioren waren erfolgreich. Sie gewannen mit 1:0 beim SV 08 Steinach.